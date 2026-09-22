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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Сбер» начал принимать заявки по государственной программе стимулирования кредитования для субъектов МСП, которые пострадали от атак на склады маркетплейсов. Цель кредита — пополнение оборотных средств, срок — 1,5 года, сумма — от 500 тыс. руб. Процентная ставка формируется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 п. п. Оформить льготный кредит можно на сайте банка или через онлайн-банк «СберБизнес».

Чистая прибыль российских банков снизилась до 440 млрд руб. в августе, что на 3 млрд руб. меньше результата июля. Доходность на капитал осталась на уровне июля и составила в годовом выражении 24%, следует из обзора Банка России. Количество банков, потерпевших убыток в августе, — 69.

Акции «Газпрома» впервые за 2,5 месяца поднялись выше 100 руб. Бумаги компании выросли на ожиданиях переговоров представителей России и партии «Альтернатива для Германии», а также в преддверии публикации деталей федерального бюджета. Агентство Reuters сообщало о подготовке встречи в 2027 году главы РФПИ Кирилла Дмитриева и представителей АдГ для обсуждения восстановления поставок газа в Германию.

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