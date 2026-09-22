КС установил право на две пенсии для вдов погибших вследствие травмы военнослужащих

Конституционный суд (КС) РФ утвердил право вдов военнослужащих, погибших вследствие военной травмы, на получение одновременно двух пенсий. КС признал противоречащей Основному закону ч. 2 ст. 7 федерального закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны подполковника Сергея Чебнёва, погибшего в Курской области

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Похороны подполковника Сергея Чебнёва, погибшего в Курской области

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В основу определения суда легла жалоба гражданки Марианны Ларькиной. Ее супруг проходил службу во внутренних войсках МВД, в 2004 году был признан инвалидом из-за военной травмы и уволен, а спустя месяц скончался. В 2017 году госпоже Ларькиной назначили две пенсии — досрочную по старости и по потере кормильца. В 2021 году выплату второй пенсии приостановили, но затем восстановили в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по старости. Таким образом на нее распространили общее правило, согласно которому одновременно можно получать только одну пенсию.

Госпожа Ларькина обратилась в суды, но те признали отказ законным, поскольку претендовать на две пенсионные выплаты сразу можно только в случаях, когда военнослужащий погиб в результате полученной травмы непосредственно при исполнении обязанностей, проходя военную службу по контракту. На умерших уже после окончания службы норма не распространяется — таковы нормы федерального закона.

При установлении причины инвалидности или смерти военного «ключевое значение отдается причинной связи» полученных увечий с военной службой, указал Конституционный суд. Это значит, что гибель и смерть, наступившая позднее из-за увечий, полученных при исполнении военных обязанностей, должны порождать одинаковые правовые последствия. КС также отмечает, что государство до сих последовательно расширяло круг лиц, имеющих право на одновременное получение двух пенсий. Но из-за оспариваемой нормы не вступившие в новый брак супруги военнослужащих оказались в худшем положении из-за «времени возникновения последствий увечья или заболеваний», пояснил КС. «Это не имеет разумного оправдания и не согласуется с конституционно значимыми целями»,— сказано в сообщении суда.

КС обязал законодателя внести в закон соответствующие изменения. Пока этого не сделано, вдовы военнослужащих, скончавшихся в результате военной травмы уже после увольнения со службы, имеют право на получение одновременно двух пенсий. Жалоба заявительницы и аналогичные судебные разбирательства должны быть пересмотрены, определил КС.

Полина Мотызлевская