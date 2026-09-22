Минобороны России отчиталось об ударах по логистическим центрам в Одессе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Портовые объекты в Одесской области обеспечивали разгрузку и хранение грузов для Вооруженных сил Украины. Морские суда доставляли военные грузы и горюче-смазочные материалы. Таким образом, удары по инфраструктуре перевалки и судну затрагивают разные звенья одной цепочки — прием груза, его размещение и доставку.

Ранее, 25 июля, портовые объекты в Одессе также описывались как предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Значение нынешнего эпизода связано с нарушением узла, соединяющего морские поставки с дальнейшим снабжением ВСУ, а не только с повреждением отдельных объектов.