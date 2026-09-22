Похвальная стратегия

«Премии не будет, но ты молодец»: в социальных сетях активно обсуждают, что начальники все чаще хвалят сотрудников и отказываются от денежных вознаграждений. Постоянные бонусы рано или поздно становятся привычкой, говорят эксперты. Работники начинают воспринимать премии как часть зарплаты, а вот добрые слова радовать человека не перестают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал, как к нематериальным поощрениям относится бизнес.

Основатель сети магазинов 21 Shop и бренда «Запорожец Heritage» Михаил Лабахуа: «Людей иногда не сильно вдохновляет выполнение KPI, либо достаточно уже какой-то фиксированной заработной платы. Мне кажется, похвала всегда мотивирует. Всегда приятно, если ты что-то сделал хорошо, кто-то это отметил и тебе высказывает благодарность. Нам всем это нравится, а если это подкрепляется еще и какой-то финансовой составляющей, то, наверное, вдвойне приятно. Поэтому, я думаю, идеально, когда в каком-то балансе есть и то, и это». Сооснователь ИИ-платформы AIPhi Мария Филатова: «Сейчас в большинстве компаний действительно непростое экономическое положение, и выплачивать премии в том объеме, который мы могли себе позволить ранее, к сожалению, не всегда возможно. В принципе, должна быть культура для любого руководителя — давать обратную связь и хвалить своих сотрудников, свою команду. Но это не должно быть заменой премии. Если мы не можем с ее помощью отметить людей, то очень хороший вариант — дополнительные дни к отпуску, дополнительный выходной или сокращение рабочего времени в пятницу на час». Основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов: «В бьюти-индустрии мы давно используем похвалы, нематериальные премии. Речь про вручение дипломов, например, во время корпоратива. Мы это используем последние 15-20 лет. Признание — это 80% успеха компании. Денежный бонус ты получил и потратил, а такой вариант — это более длительная мотивация. Человек нуждается в приятных словах в свой адрес».

По данным компании компании Perkbox, 3/4 работодателей по всему миру уверены, что их система поощрений делает сотрудников счастливее. Правда, только чуть больше половины самих работников согласны с такой оценкой. Баланс между денежными и словесными поощрениями необходим, но последние со временем становятся для сотрудников важнее, заметил бизнес-коуч, автор методологии «Предназначение» Павел Кочкин:

«Через какое-то время, когда базовые потребности закрыты хотя бы на минимальном уровне, нематериальное начинает играть ключевую роль. Появляется мысли: "К чему я предрасположен? Что мое? В каком направлении двигаться?" И если на эти вопросы не ответить, то проиграешь соседу, который кайфует от работы. Те, кто не хвалят, точно проиграют.

Начинается все с педагогов в школе, которые красной ручкой выделяют ошибки. Но есть полностью альтернативная модель, мы называем ее "правило зеленого маркера". Когда ученик возвращается домой из школы, мама и папа берут зеленую ручку и обводят решенные примеры, отмечая, что с ними ребенок очень круто справился. По большей части руководители так же, как преподаватели, ругают за то, что не сделано, не обращая внимания на то, что получилось.

Главное тут не перепутать лесть и искреннее желание распознать в человеке его сильные стороны и помочь ему реализоваться благодаря им».

В прошлом году международная платформа Gallup зафиксировала пятилетний антирекорд: лишь один сотрудник из пяти был полностью вовлечен в работу. В России аналогичные показатели выше: по данным опроса SuperJob, в 2026 году 63% сотрудников считают, что выкладываются на полную. При этом два года назад таких работников было больше почти на 10%.

Мария Тарасова