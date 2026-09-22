«Я могу с гордостью сообщить вам, что Америка вернулась»: Трамп выступил на Генассамблее ООН
Трамп заявил о намерении задействовать закон о масштабных санкциях против России
Президент США Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он пообещал погрузить Иран «в ад», если сделка с США не будет заключена, рассказал о тесном сотрудничестве с лидерами России и Украины и допустил применение закона о «масштабных санкциях» против РФ. Основные заявления президента США — в подборке «Ъ».
Выступление Дональда Трампа на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Россия и Украина
- США тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и добьются своего. Это произойдет быстрее, чем многие ожидают.
- На прошлой неделе я подписал закон о масштабных санкциях (против России.—‘’Ъ’’) и в случае необходимости готов их применить для урегулирования конфликта на Украине.
- США смогут вводить пошлины на страны для украинского урегулирования.
Иран
- Мне предстоит принять важное решение: заключить сделку с Ираном или уничтожить страну, погрузить ее в ад.
- Я полагаю, мы заключим сделку после промежуточных выборов в США (пройдут в ноябре.—‘’Ъ’’). Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты, но не понимают, что я в этих выборах не участвую.
- Я никогда не позволю Ирану получить ядерное оружие.
- Вскоре мы увидим мир, свободный от последней 51-летней угрозы — иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта.
- Я призвал все страны присоединиться к экономической изоляции Ирана, пока иранские силы не прекратят атаки на коммерческие суда.
Гренландия и Куба
- США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят на острове две военные базы.
- Администрация США стремится к коренному изменению ситуации на Кубе, где коммунистический режим испытывает сильнейшее давление за всю свою историю.
США
- В ближайшем будущем откроются большие заводы по производству боеприпасов и мы сможем снабжать наших союзников гораздо быстрее, чем сейчас.
- США больше не допустят возникновения и укрепления каких-либо угроз Америке в Западном полушарии. В случае необходимости мы используем нашу непревзойденную военную мощь для защиты жизненно важных национальных интересов США.
- Я могу с гордостью сообщить вам, что Америка вернулась, и наша страна сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Нашей экономике завидует весь мир. Наши вооруженные силы являются самыми мощными на земле.