«Я могу с гордостью сообщить вам, что Америка вернулась»: Трамп выступил на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он пообещал погрузить Иран «в ад», если сделка с США не будет заключена, рассказал о тесном сотрудничестве с лидерами России и Украины и допустил применение закона о «масштабных санкциях» против РФ. Основные заявления президента США — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление Дональда Трампа на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Фото: Brendan McDermid / Reuters Выступление Дональда Трампа на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Россия и Украина США тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и добьются своего. Это произойдет быстрее, чем многие ожидают.

На прошлой неделе я подписал закон о масштабных санкциях (против России.— ‘’Ъ’’ ) и в случае необходимости готов их применить для урегулирования конфликта на Украине.

) и в случае необходимости готов их применить для урегулирования конфликта на Украине. США смогут вводить пошлины на страны для украинского урегулирования.

Иран Мне предстоит принять важное решение: заключить сделку с Ираном или уничтожить страну, погрузить ее в ад.

Я полагаю, мы заключим сделку после промежуточных выборов в США (пройдут в ноябре.—‘’Ъ’’). Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты, но не понимают, что я в этих выборах не участвую.

Я никогда не позволю Ирану получить ядерное оружие.

Вскоре мы увидим мир, свободный от последней 51-летней угрозы — иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта.

Я призвал все страны присоединиться к экономической изоляции Ирана, пока иранские силы не прекратят атаки на коммерческие суда.

Гренландия и Куба США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят на острове две военные базы.

Администрация США стремится к коренному изменению ситуации на Кубе, где коммунистический режим испытывает сильнейшее давление за всю свою историю.

США В ближайшем будущем откроются большие заводы по производству боеприпасов и мы сможем снабжать наших союзников гораздо быстрее, чем сейчас.

США больше не допустят возникновения и укрепления каких-либо угроз Америке в Западном полушарии. В случае необходимости мы используем нашу непревзойденную военную мощь для защиты жизненно важных национальных интересов США.

Я могу с гордостью сообщить вам, что Америка вернулась, и наша страна сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Нашей экономике завидует весь мир. Наши вооруженные силы являются самыми мощными на земле.

Лусине Баласян