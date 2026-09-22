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«Я могу с гордостью сообщить вам, что Америка вернулась»: Трамп выступил на Генассамблее ООН

Трамп заявил о намерении задействовать закон о масштабных санкциях против России

Президент США Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он пообещал погрузить Иран «в ад», если сделка с США не будет заключена, рассказал о тесном сотрудничестве с лидерами России и Украины и допустил применение закона о «масштабных санкциях» против РФ. Основные заявления президента США — в подборке «Ъ».

Выступление Дональда Трампа на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Выступление Дональда Трампа на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Выступление Дональда Трампа на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Россия и Украина

  • США тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и добьются своего. Это произойдет быстрее, чем многие ожидают.
  • На прошлой неделе я подписал закон о масштабных санкциях (против России.—‘’Ъ’’) и в случае необходимости готов их применить для урегулирования конфликта на Украине.
  • США смогут вводить пошлины на страны для украинского урегулирования.

Иран

  • Мне предстоит принять важное решение: заключить сделку с Ираном или уничтожить страну, погрузить ее в ад.
  • Я полагаю, мы заключим сделку после промежуточных выборов в США (пройдут в ноябре.—‘’Ъ’’). Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты, но не понимают, что я в этих выборах не участвую.
  • Я никогда не позволю Ирану получить ядерное оружие.
  • Вскоре мы увидим мир, свободный от последней 51-летней угрозы — иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта.
  • Я призвал все страны присоединиться к экономической изоляции Ирана, пока иранские силы не прекратят атаки на коммерческие суда.

Гренландия и Куба

  • США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят на острове две военные базы.
  • Администрация США стремится к коренному изменению ситуации на Кубе, где коммунистический режим испытывает сильнейшее давление за всю свою историю.

США

  • В ближайшем будущем откроются большие заводы по производству боеприпасов и мы сможем снабжать наших союзников гораздо быстрее, чем сейчас.
  • США больше не допустят возникновения и укрепления каких-либо угроз Америке в Западном полушарии. В случае необходимости мы используем нашу непревзойденную военную мощь для защиты жизненно важных национальных интересов США.
  • Я могу с гордостью сообщить вам, что Америка вернулась, и наша страна сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Нашей экономике завидует весь мир. Наши вооруженные силы являются самыми мощными на земле.

Лусине Баласян

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