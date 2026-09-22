Трамп допустил, что США заключат сделку с Ираном после выборов в ноябре
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто после промежуточных выборов в Соединенных Штатах в ноябре. По его словам, иранские власти пока отказываются от предложений американской стороны, поскольку выжидают.
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«Они ждут, как я проявлю себя на промежуточных выборах. Чего они не понимают, так это того, что я не баллотируюсь. Я уже сделал это и одержал убедительную победу»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН.
Он подчеркнул, что на посту главы государства «немедленно начал переговоры с Ираном» и предложил им «полноценное экономическое сотрудничество в обмен на сворачивание их ядерной программы и прекращение поддержки террора», однако они отказались. При этом президент США выразил уверенность, что в следующий раз они не отвергнут предложение о сделке.
Администрация Трампа предполагает, что после достижения ядерного соглашения с Ираном будут проведены дополнительные переговоры по неядерным вопросам, таким как производство баллистических ракет и поддержка Тегераном радикальных группировок на Ближнем Востоке. Ядерное соглашение, как и в предыдущих предложениях, предполагает ограничения иранской ядерной программы в обмен на экономические выгоды.
Основным препятствием для прогресса в переговорах являются разные требования сторон. Дональд Трамп настаивал на полном отказе Ирана от ядерной программы, в то время как Тегеран заявлял о праве использовать ее в мирных целях. Иранский МИД также называл запрет на обогащение урана красной линией.
Предыдущая договоренность, известная как СВПД, предусматривала, что Иран под контролем МАГАТЭ значительно ограничит свою ядерную программу в обмен на снятие международных и односторонних санкций. США вышли из этого соглашения в 2018 году. В апреле 2025 года министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял о проведении новых непрямых контактов с Вашингтоном через Оман.