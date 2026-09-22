Трамп допустил, что США заключат сделку с Ираном после выборов в ноябре

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто после промежуточных выборов в Соединенных Штатах в ноябре. По его словам, иранские власти пока отказываются от предложений американской стороны, поскольку выжидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

«Они ждут, как я проявлю себя на промежуточных выборах. Чего они не понимают, так это того, что я не баллотируюсь. Я уже сделал это и одержал убедительную победу»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что на посту главы государства «немедленно начал переговоры с Ираном» и предложил им «полноценное экономическое сотрудничество в обмен на сворачивание их ядерной программы и прекращение поддержки террора», однако они отказались. При этом президент США выразил уверенность, что в следующий раз они не отвергнут предложение о сделке.

Лусине Баласян