Трамп в ООН призвал все страны присоединиться к давлению на Иран
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН призвал все страны присоединиться к экономической изоляции Ирана, пока не прекратятся иранские атаки на коммерческие суда. По его словам, Исламская Республика «доведена до отчаяния».
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«Я призвал все страны присоединиться к нам в обеспечении полной экономической изоляции Ирана до тех пор, пока он не прекратит свои нападения на коммерческие суда, не откажется от своих ядерных амбиций и не прекратит поддерживать террор»,— заявил Дональд Трамп.
По его словам, в скором времени мир избавится от «51-летней угрозы — иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта».
Практический смысл призыва — расширить давление с американских ограничений на международное исполнение морских мер. В 2025 году в Вашингтоне изучали возможность останавливать и досматривать иранские суда на важных международных маршрутах при содействии зарубежных союзников; задержки поставок должны были повысить риски для покупателей и торговой сети Ирана.
До этого американские санкции были сосредоточены главным образом на «теневом флоте» танкеров, перевозящих иранскую нефть в обход запретов. В августе 2026 года более жесткий сценарий описывался как сочетание экономической изоляции с блокадой Ормузского пролива, которая не позволит судам входить в иранские порты и выходить из них; при таком подходе контроль над судоходством становится прямым инструментом экономического давления.
Ядерная составляющая давления имеет отдельную предысторию: в 2018 году США вышли из СВПД и вновь ввели односторонние санкции, после чего Иран нарастил технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана. Поэтому международное присоединение к американским мерам означало бы не запуск санкционного давления с нуля, а попытку усилить уже действующий контур ограничений за счет контроля над перевозками и внешними покупателями.