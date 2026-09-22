Трамп в ООН призвал все страны присоединиться к давлению на Иран

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН призвал все страны присоединиться к экономической изоляции Ирана, пока не прекратятся иранские атаки на коммерческие суда. По его словам, Исламская Республика «доведена до отчаяния».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

«Я призвал все страны присоединиться к нам в обеспечении полной экономической изоляции Ирана до тех пор, пока он не прекратит свои нападения на коммерческие суда, не откажется от своих ядерных амбиций и не прекратит поддерживать террор»,— заявил Дональд Трамп.

По его словам, в скором времени мир избавится от «51-летней угрозы — иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта».

Лусине Баласян