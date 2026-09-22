Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп в ООН призвал все страны присоединиться к давлению на Иран

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН призвал все страны присоединиться к экономической изоляции Ирана, пока не прекратятся иранские атаки на коммерческие суда. По его словам, Исламская Республика «доведена до отчаяния».

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Mike Segar / Reuters

«Я призвал все страны присоединиться к нам в обеспечении полной экономической изоляции Ирана до тех пор, пока он не прекратит свои нападения на коммерческие суда, не откажется от своих ядерных амбиций и не прекратит поддерживать террор»,— заявил Дональд Трамп.

По его словам, в скором времени мир избавится от «51-летней угрозы — иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта».

Лусине Баласян

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл призыва — расширить давление с американских ограничений на международное исполнение морских мер. В 2025 году в Вашингтоне изучали возможность останавливать и досматривать иранские суда на важных международных маршрутах при содействии зарубежных союзников; задержки поставок должны были повысить риски для покупателей и торговой сети Ирана.

До этого американские санкции были сосредоточены главным образом на «теневом флоте» танкеров, перевозящих иранскую нефть в обход запретов. В августе 2026 года более жесткий сценарий описывался как сочетание экономической изоляции с блокадой Ормузского пролива, которая не позволит судам входить в иранские порты и выходить из них; при таком подходе контроль над судоходством становится прямым инструментом экономического давления.

Ядерная составляющая давления имеет отдельную предысторию: в 2018 году США вышли из СВПД и вновь ввели односторонние санкции, после чего Иран нарастил технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана. Поэтому международное присоединение к американским мерам означало бы не запуск санкционного давления с нуля, а попытку усилить уже действующий контур ограничений за счет контроля над перевозками и внешними покупателями.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд