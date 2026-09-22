Трамп рассказал о работе над урегулированием конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с Россией и Украиной над урегулированием конфликта. Он выразил уверенность, что его удастся завершить «быстрее, чем многие ожидают».
Дональд Трамп
Фото: Yuki Iwamura / AP
«Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины и добьемся своего. Думаю, это произойдет быстрее, чем многие ожидают»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
За заявлением стоит поэтапная схема контактов: в марте 2025 года Дональд Трамп сначала провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а на следующий день — с Владимиром Зеленским, чтобы сблизить позиции Москвы и Киева. Первым практическим результатом обсуждений стало предложение на 30 дней отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, тогда как более широкий круг вопросов включал прекращение боевых действий и территориальные условия.
Быстрому урегулированию препятствуют разный порядок действий и несовпадающие условия сторон. Российская сторона связывала прекращение огня с контролем по всей линии соприкосновения, остановкой принудительной мобилизации на Украине и прекращением ее перевооружения; после разговора с Путиным среди условий также назывались прекращение военной помощи и передачи разведданных Украине.