Трамп рассказал о работе над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с Россией и Украиной над урегулированием конфликта. Он выразил уверенность, что его удастся завершить «быстрее, чем многие ожидают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Yuki Iwamura / AP Дональд Трамп

Фото: Yuki Iwamura / AP

«Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины и добьемся своего. Думаю, это произойдет быстрее, чем многие ожидают»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.