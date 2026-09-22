Трамп пригрозил погрузить Иран «в ад», если не удастся заключить сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть достигнута после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, запланированных на 3 ноября. По его словам, в противном случае он готов «ликвидировать» Иран и погрузить страну «в ад».
Дональд Трамп
Фото: Heather Khalifa / AP
«Мне предстоит принять важное решение. Будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит им перестроить и создать гораздо более великую страну, чем когда-либо прежде, возможно, одну из величайших на Ближнем Востоке или даже в мире? Или я уничтожу Исламскую Республику, и сделаю это быстро, никогда не дав им шанса снова убивать и разрушать людей и страны? Погружу ли я их в ад, лишив шансов на выживание и надежды на будущее величие для многих поколений?»,— сказал президент США на Генассамблее ООН.
По его словам, Иран ждет результатов промежуточных выборов в США, чтобы посмотреть, как Дональд Трамп «проявит себя». «Чего они не понимают, так это того, что я не баллотируюсь. Я уже сделал это и одержал уверенную победу»,— заверил господин Трамп.
Он подчеркнул, что никогда не допустит появления ядерного оружия у Ирана. По его словам, предыдущие лидеры США игнорировали проблему иранской ядерной программы, а Исламская Республика была угрозой для Ближнего Востока, но теперь это не так. «Целью Ирана было создать свою ядерную бомбу, прикрываясь обычным щитом от баллистических ракет. Если бы им это удалось, этот нечестивый режим мог бы свободно сеять террор и смерть вечно»,— подчеркнул господин Трамп.
Предметом возможной сделки мог бы стать обмен: Иран ограничивает ядерную программу под контролем МАГАТЭ, а взамен получает снятие международных и односторонних санкций. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Иран согласился сократить число центрифуг с 19 тыс. до 6104 и не обогащать уран выше 3,67% не менее 15 лет — именно такие проверяемые параметры задают содержание подобных договоренностей.
После выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и восстановления санкций Иран, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил установленный СВПД лимит запасов высокообогащенного урана. Поэтому новая договоренность должна была бы учитывать не только будущие ограничения, но и последствия демонтажа прежнего режима контроля.
На раунде американо-иранских переговоров 23 мая 2025 года стороны уже по-разному оценивали условия возможной сделки: Дональд Трамп называл предложения Ирана неприемлемыми, а Али Хаменеи — американские условия противоречащими интересам страны. Это оставляло предметом спора не сам принцип договоренности, а объем ограничений и санкционных уступок.