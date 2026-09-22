Трамп пригрозил погрузить Иран «в ад», если не удастся заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть достигнута после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, запланированных на 3 ноября. По его словам, в противном случае он готов «ликвидировать» Иран и погрузить страну «в ад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Heather Khalifa / AP Дональд Трамп

Фото: Heather Khalifa / AP

«Мне предстоит принять важное решение. Будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит им перестроить и создать гораздо более великую страну, чем когда-либо прежде, возможно, одну из величайших на Ближнем Востоке или даже в мире? Или я уничтожу Исламскую Республику, и сделаю это быстро, никогда не дав им шанса снова убивать и разрушать людей и страны? Погружу ли я их в ад, лишив шансов на выживание и надежды на будущее величие для многих поколений?»,— сказал президент США на Генассамблее ООН.

По его словам, Иран ждет результатов промежуточных выборов в США, чтобы посмотреть, как Дональд Трамп «проявит себя». «Чего они не понимают, так это того, что я не баллотируюсь. Я уже сделал это и одержал уверенную победу»,— заверил господин Трамп.

Он подчеркнул, что никогда не допустит появления ядерного оружия у Ирана. По его словам, предыдущие лидеры США игнорировали проблему иранской ядерной программы, а Исламская Республика была угрозой для Ближнего Востока, но теперь это не так. «Целью Ирана было создать свою ядерную бомбу, прикрываясь обычным щитом от баллистических ракет. Если бы им это удалось, этот нечестивый режим мог бы свободно сеять террор и смерть вечно»,— подчеркнул господин Трамп.

Лусине Баласян