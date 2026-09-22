Reuters: послы ЕС согласовали продление санкций против России сразу на три года
Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России. В список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц. Действие ограничений впервые будет рассчитано на три года вместо шести месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Раньше сохранение санкций требовало каждые полгода отдельного голосования, причем решение должно было получать единогласную поддержку всех 27 стран Европейского союза. Новый формат убирает необходимость регулярно возвращать весь режим ограничений на такое голосование.
В 2024 году обсуждение трехлетнего срока связывали с переговорами о кредите Украине за счет доходов от замороженных российских активов. США требовали гарантий, что эти доходы не будут разморожены в ближайшее время; более длительное действие ограничений должно было снизить риск такого пересмотра в рамках согласованного периода.