Истребитель F-16 упал вблизи американской базы на западе Германии
Истребитель F-16 разбился во время учебного полета в районе американской авиабазы Шпангдахлем на западе Германии. Об этом сообщает телеканал N-TV со ссылкой на администрацию округа Битбург-Прюм.
По предварительным данным, пилот получил ранения. Как уточняет SWR, он успел катапультироваться. На место происшествия направили пожарные и спасательные службы.
На авиабазе Шпангдахлем размещено около 20 самолетов F-16.
Похожие происшествия с F-16 во время учебных полетов случались и раньше. 4 декабря 2025 года истребитель F-16C из демонстрационной эскадрильи ВВС США «Thunderbirds» разбился в пустыне Мохаве на юге Калифорнии во время учебного полета; пилот катапультировался и был доставлен в больницу с не угрожающими жизни травмами, а обстоятельства той катастрофы расследовала авиабаза Неллис, откуда выполнялся полет.
Кроме того, по сообщению от 1 мая 2024 года, очередное крушение американского истребителя F-16 стало третьим за предшествовавшие полгода. Эти эпизоды дают представление о предыстории аварий этого типа самолетов на учебных полетах: в описанных случаях после крушений отдельно выяснялись обстоятельства происшествия.