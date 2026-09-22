Истребитель F-16 упал вблизи американской базы на западе Германии

Истребитель F-16 разбился во время учебного полета в районе американской авиабазы Шпангдахлем на западе Германии. Об этом сообщает телеканал N-TV со ссылкой на администрацию округа Битбург-Прюм.

По предварительным данным, пилот получил ранения. Как уточняет SWR, он успел катапультироваться. На место происшествия направили пожарные и спасательные службы.

На авиабазе Шпангдахлем размещено около 20 самолетов F-16.