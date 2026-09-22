Россияне оценили золото в миниатюре

Россияне заинтересовались миниатюрными золотыми слитками. Спрос на них в Гознаке назвали впечатляющим. Пятиграммовые слитки начали продавать только в июне, но уже через месяц каждая пятая сделка с золотом приходилась именно на этот вес, сообщил глава предприятия Аркадий Трачук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Причем новая партия обычно раскупается за два-три дня после выпуска. Стоимость слитка — около 60 тыс. руб. И эта доступность привлекает инвесторов, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский:

«Альтернативы особой нет. По депозитам доходность падает. Что еще остается? Фонды тоже в пике. Облигации? По ним идут дефолты. Западные рынки для нас заблокированы. Остается только золото. Его покупают студенты, пенсионеры. С начала года оно на 10% выросло, это даже больше, чем депозиты. А за пять лет золото утроилось в цене.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Золото i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Я рекомендую держать такой актив не менее трех лет. Почему? После того, как вы владели золотом больше 36 месяцев, неважно, слиток это или монеты, НДФЛ не взимается. Тем более цена этого драгметалла растет как на дрожжах. Кроме того, есть проблемы с выкупом. Это не касается мелких слитков, а вот крупные подделывают, то есть высверливают из общей массы золото и запихивают какой-нибудь вольфрам. Я слышал про такие случаи. Так что оценщик может даже ошибиться».

В России купить золотые слитки можно только в банках или в Гознаке. Самый большой (250 гр.) стоит почти 3 млн руб. Но массовый спрос сосредоточен, скорее, на монетах. По данным ПСБ, за первый квартал их купили больше 4 тыс. штук. Самой популярной является монета «Георгий Победоносец» весом около 8 гр. Это самый ходовой актив и в сегменте перепродаж, рассказал аналитик группы компаний «Монетаинвест» Роман Отливанчик:

«К нам некоторые обращаются с просьбой купить слитки, которые еще никто в руках не держал. Соответственно, это Гознак. Есть спрос на трех- и пятиграммовые экземпляры. У многих сейчас нет даже денег на четверть унции (7 гр.), стоимость которой 100 тыс. руб. Вот с этой категорией инвесторов Гознак, видимо, и работает. По поводу монет, самая популярная в России — это "Георгий Победоносец". Она стоит около 100 тыс. руб. Но я бы сказал, что золото в настоящее время часто продают, тем более оно дорого стоит».

В этом году аналитики отмечают бум на золото в слитках и в монетах. Только за первый квартал частные инвесторы купили почти 475 тонн металла, установив тем самым 13-летний рекорд, сообщала компания World Gold Council.

Светлана Белова