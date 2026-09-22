Alibaba представила «самый мощный ИИ-чип в Китае»

Китайская интернет-компания Alibaba на своей ежегодной ключевой конференции в Ханчжоу заявила, что разрабатывает ИИ-модель мощностью от 5 трлн до 10 трлн параметров. Это в 2–4 раза больше ее новейшей модели Qwen3.8-Max, которая обладает мощностью 2,4 трлн параметров.

Кроме того, Alibaba представила ИИ-чип нового поколения Zhenwu V900, который, как заявляет компания, является «самым мощным ИИ-чипом в Китае на сегодняшний день» и обеспечивает в 3 раза большую производительность, чем чип предыдущего поколения Zhenwu M890.

Alibaba также рассказала о планах по расширению центров обработки данных, обеспечивающих работу ее облачного бизнеса. Компания отмечает «экспоненциальный» рост спроса на вычисления с использованием ИИ и ожидает, что к 2032 году ее вычислительные мощности превысят 20 гигаватт.

После презентации новых продуктов и объявления о планах по дальнейшему развитию ИИ-мощностей акции Alibaba выросли в цене на 5%.

Евгений Хвостик