Регионы опередили Москву и Петербург по продажам билетов на концерты

“Ъ” ознакомился с исследованием OKS Labs by Okkam о продажах билетов на офлайн-мероприятия в России в первом полугодии. Из него следует, что в крупнейших городах по-прежнему «концентрируется основная часть денег отрасли», а по числу зрителей рынок постепенно становится все менее сосредоточен в столицах. В целом в январе—июне на топ-10 городов (только миллионники) пришлось около половины всех проданных билетов — 48,3% (против 47,9% в 2025-м), а их доля в сборах составила 67,2% (65,9% в 2025-м).

Спрос на билеты на концерты за пределами двух столиц опережает их по темпам роста рынка. Так, доля Москвы сократилась с 28,8% до 27,6%, Санкт-Петербурга — с 17% до 16,2%. В это же время доля Казани в сегменте концертов за период выросла до 3,8%, Нижнего Новгорода — до 2,9% и т. д. «Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород уже формируют заметный объем рынка»,— отмечают в OKS Labs. Еще один показательный сегмент — шоу, сказано в исследовании. «Спрос здесь поддерживают не только миллионники, но и туристические центры: на четвертом месте по количеству проданных билетов — Сочи»,— говорят аналитики. Доля крупнейших городов в продажах снизилась почти на 4 процентных пункта — с 71,9% до 68,1%. Москва и Петербург сохраняют лидерство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мы к вам доехали за час».