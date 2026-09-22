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Гутерриш заявил о гибели мирных россиян из-за украинских атак

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о гибели мирных россиян из-за украинских атак. По его словам, простые жители умирают, даже если находятся вдали от линии фронта. Его речь прозвучала с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

«Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», — отметил генсек ООН (цитата по «РИА Новости»)

Военные конфликты приводят к нарушению прав человека, гибели мирных жителей и голоду, заявил господин Гутерриш. Однако для их прекращения ООН не обладает нужным влиянием, считает он. Это было последнее выступление Антониу Гутерриша — с 1 января он перестанет занимать пост генерального секретаря ООН.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инструменты ООН в этом конфликте — дипломатические и гуманитарные: организация призывает к немедленному прекращению огня, осуждает удары по гражданским и инфраструктуре, предлагает координировать гуманитарные коридоры и готова предоставить площадку для переговоров. Такая роль позволяет добиваться договоренностей и снижать гуманитарные последствия, но сама по себе не заменяет решений России и Украины.

Ограничение особенно заметно на примере эвакуации: по словам Антониу Гутерриша, отдельные коридоры, создаваемые Россией и Украиной, осложняли вывоз населения, поэтому он предлагал совместную группу представителей ООН и двух стран. Даже подготовка политических переговоров требует участия сторон: в сентябре 2026 года Гутерриш говорил о готовности поддержать трехстороннюю встречу России, США и Украины, если это окажется возможным.

Посреднические возможности зависят и от внешней политической вовлеченности. Переговорный процесс при посредничестве США был приостановлен в феврале 2026 года из-за сосредоточенности Белого дома на ближневосточном конфликте, что ограничило один из каналов продвижения к прекращению огня.

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