Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о гибели мирных россиян из-за украинских атак. По его словам, простые жители умирают, даже если находятся вдали от линии фронта. Его речь прозвучала с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

«Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», — отметил генсек ООН (цитата по «РИА Новости»)

Военные конфликты приводят к нарушению прав человека, гибели мирных жителей и голоду, заявил господин Гутерриш. Однако для их прекращения ООН не обладает нужным влиянием, считает он. Это было последнее выступление Антониу Гутерриша — с 1 января он перестанет занимать пост генерального секретаря ООН.