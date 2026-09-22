Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи к 16:41 мск достиг 2300,26 пункта (+1,9%), обновив максимум с 16 сентября. Индекс РТС поднялся до 861,68 пункта (+1,9%).
В лидерах роста — бумаги металлургов: «ММК» (+5,4%), «ФосАгро» (+5,3%), «Северсталь» (+5,2%), «АЛРОСА» (+4,2%), «НЛМК» (+3,9%). Также прибавили «Озон» (+3,8%), «Газпром» (+3,2%) и ВТБ (+3%).
Коррекционное восстановление рынка происходит на ожиданиях оптимистичных геополитических новостей с Генассамблеи ООН, отмечает «Интерфакс». Сдерживающим фактором для рынка стало падение цен на нефть — Brent откатился до $98,74 (-1,6%) за баррель.
Для фондового рынка значение имеют не сами международные мероприятия, а ожидаемые сигналы о возможных переговорах и изменении отношений между странами. В сентябре 2026 года рост индекса уже связывали с сообщениями о возможном визите в Москву американских переговорщиков, поэтому ожидания позитивных новостей с Генассамблеи ООН могли поддержать спрос на российские акции еще до появления подтвержденных решений.
Отметка 2300 пунктов ранее была неустойчивой: 8 сентября индекс поднимался до 2300,05 пункта, но закрепиться выше этого уровня не смог. Текущий подъем означает возвращение к уровню, который рынок уже проверял, но прежде не удержал.