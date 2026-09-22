Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для фондового рынка значение имеют не сами международные мероприятия, а ожидаемые сигналы о возможных переговорах и изменении отношений между странами. В сентябре 2026 года рост индекса уже связывали с сообщениями о возможном визите в Москву американских переговорщиков, поэтому ожидания позитивных новостей с Генассамблеи ООН могли поддержать спрос на российские акции еще до появления подтвержденных решений.

Отметка 2300 пунктов ранее была неустойчивой: 8 сентября индекс поднимался до 2300,05 пункта, но закрепиться выше этого уровня не смог. Текущий подъем означает возвращение к уровню, который рынок уже проверял, но прежде не удержал.