«Формула-1» уменьшила стандартную протяженность этапов на 15 км

21 сентября в Лондоне состоялось третье в этом году заседание комиссии «Формулы-1». Эта структура FIA уполномочена принимать ключевые решения, касающиеся технических аспектов проведения гонок самой престижной серии мира. Структура одобрила сокращение дистанции гонок с 305 км до 290 км. Изменение вступит в силу со следующего сезона. В реальности речь идет об уменьшении «пробега» машин на два-три круга.

Отсечка на 305 км довольно условная. Большинство этапов по протяженности превосходят 305 км из-за формулировки в Спортивном регламенте FIA, которая требует пройти минимальное число полных кругов, дистанция которых превышает установленный лимит. Поскольку гонка не может завершиться посреди трассы, организаторы используют простое математическое правило: длину одного круга умножают на такое количество кругов, чтобы итоговое число километров перешагнуло регламентированную отметку. В итоге самый протяженный этап — Гран-при Лас-Вегаса, у которого также и один из самых длинных кругов (6,2 км),— дает пробег в 310 км. В чемпионате мира вообще немного гонок, укладывающихся в 305-километровый лимит. Особняком стоит Гран-при Монако: крайне непривлекательная со спортивной точки зрения, зато шикарная в плане маркетинга гонка растянулась всего на 260 км.

За сугубо, казалось бы, технической поправкой, принятой комиссией, стоит довольно интересная история.

Подробнее — в материале «"Формуле-1" скрутили пробег».