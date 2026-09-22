«Арсенал» продлит контракт с главным тренером Микелем Артетой

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» договорился с главным тренером Микелем Артетой о продлении контракта. Об этом сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микель Артета

Фото: Scott Heppell / Reuters Микель Артета

Фото: Scott Heppell / Reuters

Действующее соглашение с 44-летним испанским специалистом истечет в июне 2027 года. По данным источника, новый контракт будет включать пункт о «существенном повышении зарплаты». Сейчас тренер получает £10 млн, еще £5 млн предусмотрены в виде бонусов. Срок нового договора не уточняется.

Микелю Артете 44 года. Он возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Англии (2026), а также завоевала кубок (20) и три суперкубка страны (2020, 2023, 2026). По итогам прошлого сезона испанец был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги.

Арнольд Кабанов