В Минцифры подтвердили намерение ввести Fan ID на матчах Кубка России

Оформление карты болельщика (Fan ID) с 1 октября планируется сделать обязательным условием посещения матчей FONBET Кубка России по футболу, которые будут проходить на стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом «Ъ» сообщил источник в Минцифры.

Собеседник «Ъ» подтвердил наличие таких планов. При этом он отметил, что соответствующее «распоряжение еще не подписано».

Ранее об инициативе написал журналист Иван Карпов. По его данным, соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Отмечается, что для прохода на стадионы команд из Первой и Второй лиги Fan ID не потребуется.

С сезона-2022/23 Fan ID необходим для посещения матчей РПЛ. Также карта болельщика требуется для прохода на финал Кубка России и матча за суперкубок страны. После введения Fan ID ряд фанатских группировок клубов РПЛ объявил бойкот тем спортивным мероприятиям, где применяется система.

Арнольд Кабанов