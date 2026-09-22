Еще в одном районе Приангарья ввели режим ЧС из-за узелкового дерматита

Режим чрезвычайной ситуации из-за выявленных случаев заразного узелкового дерматита домашних животных введен в Захальском муниципальном образовании Эхирит-Булагатского района Иркутской области. На этой территории выявлено два очага опасного заболевания, сообщил в своем канале в «Максе» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Один из очагов заболевания к настоящему моменту локализован, второй будет ликвидирован 23 сентября. На данный момент режим ЧС установлен в деревнях Коты, Бутырки, Турская, Позднякова, Ширяево, селе Хомутово и деревне Захал.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 4 сентября режим ЧС также был введен на территории Иркутского муниципального округа в границах Оекского административного округа. В Иркутской области проводится вакцинация против заразного узелкового дерматита. По состоянию на 21 сентября в регионе вакцинировано более 113,9 тыс. голов крупного рогатого скота и 30,5 тыс. голов мелкого рогатого скота.

Александра Стрелкова