США предложат РФ и Украине мораторий на удары по энергообъектам
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
По словам господина Рубио, Вашингтон намерен предложить инициировать мораторий, при котором ни украинская энергетическая инфраструктура, ни российские объекты и каналы поставок энергоресурсов не будут подвергаться атакам.
Как отметил Марко Рубио, для реализации данной инициативы потребуется согласие обеих сторон конфликта, что является основной сложностью. Такая идея обсуждалась ранее между Москвой, Киевом и Вашингтоном, а также была предметом договоренностей в марте 2025 года, однако стороны по-разному оценивали степень соблюдения этих соглашений.
Предыдущая схема распространялась не на абстрактные «энергообъекты», а на согласованный перечень российских и украинских объектов. В него входили нефтеперерабатывающие заводы, газохранилища, атомные и электростанции — именно такой список должен был задавать границы запрета и взаимные обязательства сторон.
Мораторий в марте 2025 года планировался на 30 дней и имел жесткое условие: при нарушении одной из сторон договоренность немедленно теряла силу. Поэтому ее действие зависело не только от согласия на сам запрет, но и от того, признают ли стороны конкретный эпизод нарушением; при разном толковании соблюдения режим не превращался в устойчивое взаимное ограничение.