США предложат РФ и Украине мораторий на удары по энергообъектам

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам господина Рубио, Вашингтон намерен предложить инициировать мораторий, при котором ни украинская энергетическая инфраструктура, ни российские объекты и каналы поставок энергоресурсов не будут подвергаться атакам.

Как отметил Марко Рубио, для реализации данной инициативы потребуется согласие обеих сторон конфликта, что является основной сложностью. Такая идея обсуждалась ранее между Москвой, Киевом и Вашингтоном, а также была предметом договоренностей в марте 2025 года, однако стороны по-разному оценивали степень соблюдения этих соглашений.