ФАС предложила разграничить работу операторов майнинговой инфраструктуры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила разграничить деятельность операторов майнинговой инфраструктуры. Компаниям могут запретить одновременно заниматься диспетчерским управлением и передачей электроэнергии, ее куплей-продажей и производством, а также самим майнингом и быть оператором такой инфраструктуры. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Законопроект должен дополнить действующее законодательство, которое не разрешает совмещать деятельность по передаче электроэнергии и управлению с деятельностью по производству энергии или ее сбыту. Отдельно запрещено совмещать майнинг криптовалют с этими видами деятельности. В ФАС поясняют, что законопроект призван повысить надежность энергосистемы и улучшить прозрачность контроля за «серым» майнингом. Принятие документа не повлияет на определение цен на электроэнергию, тарифы по-прежнему будут устанавливаться с учетом предельных ограничений.

На майнеров приходится около 2% всей электроэнергии в России, или 16 млрд кВт·ч за год, говорил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По оценкам «Системного оператора», мощность подключенных к сетям майнеров и центров обработки данных (ЦОД) в 2025 году увеличилась на 33% — до 4 ГВт. К 2030 году потребность в мощностях ЦОДов в России может составить порядка 15 ГВт, отмечал замминистра энергетики Эдуард Шереметцев.