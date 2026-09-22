ФАС предложила разграничить работу операторов майнинговой инфраструктуры
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила разграничить деятельность операторов майнинговой инфраструктуры. Компаниям могут запретить одновременно заниматься диспетчерским управлением и передачей электроэнергии, ее куплей-продажей и производством, а также самим майнингом и быть оператором такой инфраструктуры. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.
Законопроект должен дополнить действующее законодательство, которое не разрешает совмещать деятельность по передаче электроэнергии и управлению с деятельностью по производству энергии или ее сбыту. Отдельно запрещено совмещать майнинг криптовалют с этими видами деятельности. В ФАС поясняют, что законопроект призван повысить надежность энергосистемы и улучшить прозрачность контроля за «серым» майнингом. Принятие документа не повлияет на определение цен на электроэнергию, тарифы по-прежнему будут устанавливаться с учетом предельных ограничений.
На майнеров приходится около 2% всей электроэнергии в России, или 16 млрд кВт·ч за год, говорил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По оценкам «Системного оператора», мощность подключенных к сетям майнеров и центров обработки данных (ЦОД) в 2025 году увеличилась на 33% — до 4 ГВт. К 2030 году потребность в мощностях ЦОДов в России может составить порядка 15 ГВт, отмечал замминистра энергетики Эдуард Шереметцев.
Разделение ролей должно снизить риск конфликта интересов: оператор, влияющий на определение доступных центров питания, не должен одновременно иметь собственный интерес в размещении майнинговых мощностей. Такой риск особенно заметен, если сетевые компании сами начинают заниматься майнингом: непрозрачность их полномочий может создавать преимущества при распределении подключения.
В январе 2025 года сообщалось, что майнеры выбирали площадки по тарифам, свободной мощности и надежности снабжения; по оценке регуляторов энергорынка, это усилило локальные энергодефициты. Дополнительным инструментом контроля в январе 2026 года называли доступ электросетевых компаний и гарантирующих поставщиков к реестру майнеров — для выявления незаконного майнинга.