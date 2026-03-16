Потребление электроэнергии майнерами в России оценили в 2% от общего объема

На майнеров приходится около 2% всей электроэнергии в России. Об этом сообщил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

«Минэнерго оценивает годовое потребление отрасли на уровне 16 млрд кВт·ч»,— сказал господин Безделов на заседании комиссии при Торгово-промышленной палате России по майнинговой деятельности (цитата по ТАСС).

По оценкам «Системного оператора», мощность подключенных к сетям майнеров и центров обработки данных в 2025 году увеличилась на 33% — до 4 ГВт.

Замминистра энергетики Петр Конюшенко спрогнозировал рост мощностей российских центров обработки данных (ЦОД) под задачи искусственного интеллекта. К 2030 году рынок ЦОДов может удвоить мощности, а энергопотребление таких центров вырастет до 2,5 ГВт.