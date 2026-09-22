США анонсировали новые санкции против Международного уголовного суда

США анонсировали введение очередной порции санкций против Международного уголовного суда (МУС), штаб-квартира которого находится в Гааге. По сообщениям СМИ, санкции затронут не только сотрудников структуры, как это происходило ранее, но и всю операционную деятельность суда, в том числе ударят по его банковским операциям. Угроза вторичных санкций вынудит технологические компании отозвать лицензии на использование организацией их цифровых услуг. По сути, планируемые США меры в случае их введения фактически парализуют работу международного органа.

Помимо проблем с выплатой зарплат сотрудникам суда, финансированием тюрем и защитой свидетелей сложности возникнут также у технологического сектора и, соответственно, инфраструктуры: компании из США и компании, работающие на американском рынке, больше не смогут предоставлять МУС программное обеспечение, облачные технологии, базы данных, услуги связи и даже страховку без лицензии Минфина США.

Подробнее — в материале «Ъ» «МУС грозит паралич».