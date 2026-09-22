США анонсировали новые санкции против Международного уголовного суда
США анонсировали введение очередной порции санкций против Международного уголовного суда (МУС), штаб-квартира которого находится в Гааге. По сообщениям СМИ, санкции затронут не только сотрудников структуры, как это происходило ранее, но и всю операционную деятельность суда, в том числе ударят по его банковским операциям. Угроза вторичных санкций вынудит технологические компании отозвать лицензии на использование организацией их цифровых услуг. По сути, планируемые США меры в случае их введения фактически парализуют работу международного органа.
Помимо проблем с выплатой зарплат сотрудникам суда, финансированием тюрем и защитой свидетелей сложности возникнут также у технологического сектора и, соответственно, инфраструктуры: компании из США и компании, работающие на американском рынке, больше не смогут предоставлять МУС программное обеспечение, облачные технологии, базы данных, услуги связи и даже страховку без лицензии Минфина США.
Подробнее — в материале «Ъ» «МУС грозит паралич».
Ключевое отличие нового подхода — перенос давления с отдельных должностных лиц на финансовые и технологические зависимости суда. После льготного периода в шесть–семь месяцев Международный уголовный суд (МУС) может потерять доступ к большинству банковских операций и к услугам крупных ИТ-компаний: риск вторичных санкций способен побудить поставщиков отозвать лицензии на цифровые сервисы.
Ранее американские меры носили преимущественно персональный характер. В феврале 2025 года OFAC внес в санкционный список прокурора МУС Карима Хана; ограничения предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в США. В августе 2026 года под санкции попали председатель суда Томоко Аканэ и старший юрист Абдулай Сейе.
МУС уже закладывает издержки перехода на независимую от США инфраструктуру: в проекте бюджета на 2027 год предусмотрены более €1 млн на замену программного обеспечения и еще €140 тыс. на консультации. Документ также предусматривает отказ от работы с банками и другими организациями, связанными с США.