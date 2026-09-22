МУС грозит паралич

США анонсировали введение очередной порции санкций против Международного уголовного суда (МУС), штаб-квартира которого находится в Гааге. По сообщениям СМИ, санкции затронут не только сотрудников структуры, как это происходило ранее, но и всю операционную деятельность суда, в том числе ударят по его банковским операциям. Угроза вторичных санкций вынудит технологические компании отозвать лицензии на использование организацией их цифровых услуг. По сути, планируемые США меры в случае их введения фактически парализуют работу международного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира Международного уголовного суда в Гааге

Фото: Omar Havana / AP Штаб-квартира Международного уголовного суда в Гааге

Фото: Omar Havana / AP

Готовящиеся санкции США против МУС громом среди ясного неба назвать сложно — о них в последнее время сообщали все ведущие СМИ. В частности, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы утверждала, что новый санкционный пакет может заблокировать большинство банковских операций МУС после льготного периода в шесть-семь месяцев, отрезав его от значительной части мировой финансовой системы, а также от взаимодействия с ключевыми компаниями, прежде всего в сфере ИТ-технологий. А по информации агентства Associated Press, власти Нидерландов уже были предупреждены Вашингтоном по конфиденциальным каналам о неизбежности санкций и теперь вынуждены спешно пересматривать схемы финансирования и обеспечения операций МУС в обход долларовой системы.

Помимо проблем с выплатой зарплат сотрудникам суда, финансированием тюрем и защитой свидетелей сложности возникнут также у технологического сектора и, соответственно, инфраструктуры: компании из США и компании, работающие на американском рынке, больше не смогут предоставлять МУС программное обеспечение, облачные технологии, базы данных, услуги связи и даже страховку без лицензии Минфина США.

28 нидерландских ИТ-компаний даже направили на днях письмо правительству и парламенту страны с призывом разработать «межведомственный план» для обеспечения защиты в случае введения Вашингтоном вторичных санкций и сохранить возможность предоставления услуг МУС.

Однако некоторые игроки рынка уже стали сворачивать сотрудничество с МУС под угрозой вторичных санкций. В частности, от новых контрактов отказалась известная компания ProcoliX — поставщик облачных сервисов и услуг по защите данных.

Пока не ясно, когда будет принято окончательное решение по введению санкций, хотя есть предположения, что США, которые, как известно, не присоединились к Римскому статуту, могут объявить об этом шаге уже в ходе Недели высокого уровня на Генассамблее ООН, которая стартовала в Нью-Йорке 18 сентября и продлится до 28 сентября, сообщает WSJ.

Конфликт администрации президента США Дональда Трампа с МУС тянется не первый год. Одним из триггеров стал выписанный судом ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта из-за военных действий в Газе.

Как только Трамп занял Овальный кабинет в начале 2025 года, он сразу же подписал исполнительный указ о санкциях против МУС: тогда были закрыты американские визы сотрудникам суда, заморожены счета и активы некоторых из них, в том числе тогдашнего генерального прокурора Карима Хана и ключевых судей.

Вскоре Вашингтон пошел дальше: в августе 2026 года госсекретарь США Марко Рубио объявил о масштабной кампании по полной изоляции суда. В результате под санкции попали председатель МУС Томоко Аканэ и старший юрист Абдулай Сейе. Всего же в настоящее время под американскими рестрикциями находится около половины судей и прокуроров МУС.

Госсекретарь не стеснялся в выражениях, говоря о МУС. Он, например, обещал уничтожить этот судебный орган «кирпичик за кирпичиком», называя суд в Гааге «коррумпированным, фатально политизированным наднациональным судом, злоупотребляющим властью». Ранее тот же Рубио, будучи сенатором, горячо поддерживал выдачу МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина в 2023 году и заявлял, что работа суда по Украине является важной и легитимной. Он даже стал тогда автором резолюции с призывом к суду расследовать военные преступления на Украине.

Еще до готовящегося нового удара по деятельности МУС с помощью механизма вторичных санкций эта структура уже сталкивалась с проблемами в своей операционной деятельности. В октябре 2025 года компания Microsoft превентивно заблокировала личную учетную запись прокурора Хана. Тогда МУС пошел на экстренные меры и полностью отказался от программного обеспечения Microsoft, быстро перейдя на немецкую платформу openDesk — пакет офисных предложений и инструментов с открытым исходным кодом, который предоставил Центр цифрового суверенитета (ZenDiS) при поддержке Министерства внутренних дел Германии. В противном случае, опасались эксперты, работа всех 1800 сотрудников МУС могла быть прервана одним кликом по решению американского монополиста.

Ксения Байгарова