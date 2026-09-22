До четырех выросло число погибших при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке
После гибели четырех человек при пожаре в ТЦ Стерлитамака возбуждено дело
Управление Следственного комитета России по Башкортостану возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) после возгорания в ТЦ «Солнечный» в центре Стерлитамака, сообщает «Ъ-Уфа». При пожаре погибли четыре человека.
Предварительно, загорелись помещения на втором этаже. Пожар локализовали на площади 2100 кв. метров, вскоре МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения.
По словам очевидцев, несколько человек выпрыгнули из окон, чтобы спастись. В списке пострадавших на данный момент — четыре человека, их госпитализировали. Состояние одной пациентки оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести.
Прокуратура оценит действия уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности объекта с массовым пребыванием людей, контролю за устранением выявленных нарушений. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», последняя проверка пожарной безопасности в здании была в октябре 2021 года.
Уголовное расследование после пожара в торговом центре будет оценивать не только причину возгорания, но и то, как ответственные за объект исполняли обязанности по пожарной защите и оповещению. Например, в сентябре 2023 года суд в Курске признал диспетчера торгового центра виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть человека, за отключение систем противопожарной защиты и несообщение о происшествии спасателям. Такие действия могут иметь значение при установлении причинной связи между нарушениями и гибелью людей.
Параллельно прокурорская проверка, как и в случае с пожаром в курском торговом центре в сентябре 2022 года, может затронуть не только действия работников здания, но и качество контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Она оценивает, какие меры принимали уполномоченные надзорные органы, как контролировалось устранение нарушений и обеспечивалась безопасность объекта с массовым пребыванием людей.