До четырех выросло число погибших при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Управление Следственного комитета России по Башкортостану возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) после возгорания в ТЦ «Солнечный» в центре Стерлитамака, сообщает «Ъ-Уфа». При пожаре погибли четыре человека.

Предварительно, загорелись помещения на втором этаже. Пожар локализовали на площади 2100 кв. метров, вскоре МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения.

По словам очевидцев, несколько человек выпрыгнули из окон, чтобы спастись. В списке пострадавших на данный момент — четыре человека, их госпитализировали. Состояние одной пациентки оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести.

Прокуратура оценит действия уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности объекта с массовым пребыванием людей, контролю за устранением выявленных нарушений. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», последняя проверка пожарной безопасности в здании была в октябре 2021 года.