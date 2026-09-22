В Ленобласти застрелили нескольких волков после нападения на два поселка

Специалисты Комитета по животному миру Ленинградской области застрелили трех волков. Дикие животные, как установили чиновники, по ночам заходили в частный сектор и нападали на собак. Жалобы поступили от жителей поселка Приозерный и деревни Жирядки Лужского района.

«На сегодняшний день все три особи добыты. Работа завершена. Но мы продолжаем контролировать ситуацию и вести мониторинг — чтобы быть готовыми, если потребуется вновь вмешаться»,— указано в пресс-релизе комитета.

На прошлой неделе сообщалось о заходе волков в поселок Дружная Горка в Гатчинском районе. Там звери также напали на домашних животных, указывали местные власти.