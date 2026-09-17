Волки напали на поселок в Ленобласти

Волки напали на домашних животных в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщает 47news. О пострадавших среди людей информации нет.

ЧП случилось поздно вечером в поселке Дружная Горка. Глава Дружногорского территориального управления Михаил Усачев уточнил, что случай нападения волков зафиксирован на Чащинской улице, которая расположена близко к лесу. «Предупредите детей и знакомых об опасности прогулок в позднее время возле леса»,— отметил господин Усачев.

По оценкам комитета правительства Ленобласти по животному миру, в 2019–2021 годах численность волков составляла в пределах 450–600 особей. В январе 2026-го жители одного из СНТ в Лужском районе Ленобласти пожаловались на волков, гулявших около жилых домов. Местные жители говорили, что жертвами хищников стали несколько собак, пишет «Фонтанка».