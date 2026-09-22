Что ожидать от госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, который будет проходить 23–25 сентября, станет уже его вторым в этом году личным общением с президентом Трампом, который 13–15 мая побывал с визитом в Пекине.
Свой предыдущий государственный визит в США китайский лидер нанес в другую историческую эпоху — в сентябре 2015 года, во время президентства Барака Обамы. Таким образом, Си Цзиньпин вновь посетит Белый дом после 11-летнего перерыва.
После этого у лидеров двух стран будет возможность до конца года встретиться еще два раза — на саммите АТЭС в Шэньчжэне, который пройдет с 18 по 19 ноября под председательством Си Цзиньпина, и намеченном на 14–15 декабря саммите G20 в Майами, который будет принимать Дональд Трамп.
«Китай готов вместе с США наполнять содержанием конструктивные отношения стратегической стабильности между двумя странами, укреплять диалог и сотрудничество, надлежащим образом регулировать разногласия, неуклонно повышать благосостояние народов обоих государств, содействовать глобальному миру и стабильности»,— сообщил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя предстоящий визит Си Цзиньпина в США. По его словам, «дипломатия глав государств играет исключительную стратегическую роль в китайско-американских отношениях».
Накануне саммита в ряде СМИ появились утечки о том, что Вашингтон рассматривает возможность отложить объявление о крупной сделке по продаже оружия Тайваню по крайней мере до завершения саммита АТЭС в Шэньчжэне.
На этом фоне программа визита Си Цзиньпина в США изобилует протокольными деталями, призванными продемонстрировать личную химию между двумя лидерами, возникшую после того, как в мае этого года в Пекине Трамп назвал председателя КНР своим «другом».
Подробнее — в материале «США и Китай укрепят холодный мир».
Практический результат встречи, по оценке экспертов от 12 мая 2026 года, скорее связан с продлением торгового перемирия, чем с урегулированием всех экономических разногласий. США и Китай одновременно понимают, что Вашингтон перешел к политике жесткого сдерживания, но считают необходимым сохранять рабочие отношения. Поэтому предметом переговоров становятся ограниченные взаимные уступки, а не устранение конфликта целиком.
В центре торга находятся американские ограничения на экспорт оборудования для производства передовых микросхем и китайские обязательства по закупкам товаров из США. Предыдущие переговоры в Пусане в октябре 2025 года дали именно такую конструкцию: Пекин пошел на уступки по редкоземельным металлам, сое и борьбе с контрабандой фентанила, а Вашингтон снизил тарифы. При этом наиболее сложные геополитические вопросы стороны отложили.
Тайвань остается ограничителем для подобной сделки: на встрече в ноябре 2022 года Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос «красной линией» в отношениях двух стран. Поставки оружия Тайваню могут использоваться Дональдом Трампом как инструмент торга с Пекином, но окончательное решение напрямую не зависит от президента США, поскольку продажа оружия находится в ведении Конгресса.