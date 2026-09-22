Что ожидать от госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, который будет проходить 23–25 сентября, станет уже его вторым в этом году личным общением с президентом Трампом, который 13–15 мая побывал с визитом в Пекине.

Свой предыдущий государственный визит в США китайский лидер нанес в другую историческую эпоху — в сентябре 2015 года, во время президентства Барака Обамы. Таким образом, Си Цзиньпин вновь посетит Белый дом после 11-летнего перерыва.

После этого у лидеров двух стран будет возможность до конца года встретиться еще два раза — на саммите АТЭС в Шэньчжэне, который пройдет с 18 по 19 ноября под председательством Си Цзиньпина, и намеченном на 14–15 декабря саммите G20 в Майами, который будет принимать Дональд Трамп.

«Китай готов вместе с США наполнять содержанием конструктивные отношения стратегической стабильности между двумя странами, укреплять диалог и сотрудничество, надлежащим образом регулировать разногласия, неуклонно повышать благосостояние народов обоих государств, содействовать глобальному миру и стабильности»,— сообщил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя предстоящий визит Си Цзиньпина в США. По его словам, «дипломатия глав государств играет исключительную стратегическую роль в китайско-американских отношениях».

Накануне саммита в ряде СМИ появились утечки о том, что Вашингтон рассматривает возможность отложить объявление о крупной сделке по продаже оружия Тайваню по крайней мере до завершения саммита АТЭС в Шэньчжэне.

На этом фоне программа визита Си Цзиньпина в США изобилует протокольными деталями, призванными продемонстрировать личную химию между двумя лидерами, возникшую после того, как в мае этого года в Пекине Трамп назвал председателя КНР своим «другом».

Подробнее — в материале «США и Китай укрепят холодный мир».