Суд запретил проводить первое собрание кредиторов «ВПК-ойл» из-за нерассмотренных претензий на 8,4 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области запретил временному управляющему банкротящегося ООО «ВПК-ойл» Владимиру Тригубову проводить первое собрание кредиторов. Согласно материалам дела, заседание, назначенное на 24 сентября 2026 года, переносится до момента рассмотрения всех поступивших претензий.

Общая сумма нерассмотренных требований в данный момент составляет 8,4 млрд руб. Арбитраж подчеркнул, что голоса держателей столь крупного пакета долговых обязательств могут стать решающими при определении дальнейшей судьбы предприятия.

Инициаторами обеспечительных мер выступили кредиторы компании. В их числе фигурируют ООО «Рустэк», ООО «Консонанс», АО «ХК Эволюция», ООО «АТИ», АО «Нефтяная компания «Янгпур» и ООО «ЮХИМ».

Следующее судебное разбирательство по делу о банкротстве «ВПК-ойл» отложено на 6 октября.

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении компании в апреле 2026 года. Инициатором процесса выступило ПАО «Московский кредитный банк». Суд признал обоснованным требование финансовой организации в размере 3,4 млрд руб. и включил задолженность перед банком в третью очередь реестра требований кредиторов.

ООО «ВПК-ойл» основано в Новосибирской области в ноябре 2005 года. Компания владеет единственным в регионе Коченевским нефтеперерабатывающим заводом, его мощность — 1 млн т нефти в год. НПЗ выпускает дизельное топливо класса 5, стабильный газовый бензин, вязкие дорожные и кровельные нефтяные битумы. Компания поставляет продукцию в Алтайский и Приморский края, Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую области. Согласно данным сервиса Rusprofile, единственным собственником является АО «ХК Эволюция». В 2025 году выручка компании составила 15,2 млрд руб., что на 54% ниже показателя 2024 года (33,3 млрд руб.). При этом организация завершила год с убытком в 5,6 млрд руб., который значительно превысил убыток предыдущего периода (1,5 млрд руб.).

Лолита Белова