Долги увязли в нефти

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании «ВПК-ойл», которой принадлежит единственный в Новосибирской области нефтеперерабатывающий завод. Банкротства предприятия потребовал Московский кредитный банк из-за долга в 3,4 млрд руб. По оценкам экспертов, компания может избежать банкротства, поскольку НПЗ имеет стратегическую значимость для региона. В числе возможных вариантов — поиск нового инвестора, а также мировое соглашение с последующей реструктуризацией задолженности.

«ВПК-ойл» столкнулся со снижением спроса, ограничением экспорта и высокой кредитной нагрузкой

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ «ВПК-ойл» столкнулся со снижением спроса, ограничением экспорта и высокой кредитной нагрузкой

В картотеке арбитражного суда Новосибирской области опубликовано определение о признании обоснованными требований ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «ВПК-ойл». Из судебных материалов следует, что задолженность предприятия перед банком составляет 3,49 млрд руб. Заявление было подано в начале марта, решение об удовлетворении требований принято 15 апреля.

Также суд утвердил временного управляющего Владимира Трегубова, представителя ассоциации арбитражных управляющих «Сириус», обязав его к 7 октября 2026 года подготовить отчет о результатах процедуры наблюдения.

Ранее, 12 февраля 2026 года, компания проиграла спор о взыскании 1,8 млрд руб. долга по договору поставки нефти. Решение вынес арбитражный суд Москвы по иску столичного ООО «Алгоритм топливный интегратор» (АТИ).

Сразу после этого, 16 февраля 2026 года, директор «ВПК-ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом. А уже 18 февраля аналогичное уведомление опубликовали МКБ и московское ООО «Гуру». Всего в списке кредиторов на сегодняшний день фигурируют 12 организаций.

ООО «ВПК-ойл» основано в Новосибирской области в ноябре 2005 года. Компания владеет единственным в регионе Коченевским нефтеперерабатывающим заводом, его мощность — 1 млн т нефти в год. НПЗ выпускает дизельное топливо класса 5, стабильный газовый бензин, вязкие дорожные и кровельные нефтяные битумы. Компания поставляет продукцию в Алтайский и Приморский края, Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую области. Согласно данным сервиса Rusprofile, единственным собственником является АО «ХК Эволюция». В 2025 году выручка компании составила 15,2 млрд руб., что на 54% ниже показателя 2024 года (33,3 млрд руб.). При этом организация завершила год с убытком в 5,6 млрд руб., который значительно превысил убыток предыдущего периода (1,5 млрд руб.).

Проект строительства Коченевского НПЗ в Новосибирской области был анонсирован в 2006 году. В 2015 году инвестпроект получил статус международного: кроме российских инвесторов, к реализации проекта подключились китайские «Тиссен групп» и «Сайноконст». Общий объем инвестиций, предусмотренных проектом, составлял 9,3 млрд руб.

В конце 2016 года Сбербанк и ООО «ВПК-ойл» подписали инвестиционное соглашение о реализации масштабного проекта по модернизации действующего производства, включая строительство установки производства битумов, установки гидроочистки дизельного топлива (для выпуска ДТ класса «Евро-5»), а также установки гидроочистки и каталитического риформинга прямогонного бензина. Как тогда сообщали местные СМИ, компания привлекла кредит банка на 3 млрд руб.

В июле 2020 года Сбербанк подал иск о признании банкротом ООО «Стандарт-ойл», которое на тот момент владело «ВПК-ойл», из-за долга в 1,36 млрд руб. В феврале 2021 года арбитраж утвердил мировые соглашения между ними и «ХК “Эволюция”», которая выкупила долги предприятия. Они предполагали выплату по 1,4 млрд руб. долга и процентов по нему до 2029 года.

Тогда же гендиректор АО «ХК Эволюция» Алексей Инкин говорил, что в ближайшие несколько лет компания планирует реализовать на новой площадке несколько масштабных инвестиционных проектов, в том числе построить собственный пункт налива нефти.

Получить оперативный комментарий в «ВПК-ойл» и «ХК Эволюция» не удалось. Согласно годовому бухгалтерскому отчету «ВПК-ойл», на отрицательный результат деятельности предприятия в 2025 году повлияли: снижение спроса и ценовая волатильность, ограничение экспорта и высокая кредитная нагрузка. Так, выручка компании в прошлом году от реализации нефтепродуктов собственного производства снизилась в два раза — с 24 млрд руб. до 12 млрд руб., вычет по акцизу сократился в 3,3 раза — с 9,3 млрд руб. до 2,7 млрд руб. «Основное негативное влияние на финансовый результат оказало снижение производительности в 2025 году по сравнению с 2024-м. Расходы, связанные со снижением производительности, составили 879,6 млн руб.»,— указано в отчете «ВПК-ойл».

У компании, по данным на конец 2025 года, имеется задолженность по налогам в размере 249 млн руб. Тем не менее руководство предприятия в бухгалтерской отчетности отметило, что намерено продолжать свою деятельность. «“ВПК-Ойл” предпринимает меры для стабилизации финансового положения, а именно — поиск новых поставщиков нефти с целью диверсификации закупочных каналов и оптимизации закупочных цен, расширение рынков сбыта, включая выход на экспортные рынки и освоение новых географических сегментов»,— говорится в документе.

Пока идет наблюдение, у должника остается несколько вариантов для избежания банкротства, полагает управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров.

«Ключевой фактор в пользу спасения актива — стратегическая значимость Коченевского НПЗ как единственного нефтеперерабатывающего предприятия Новосибирской области. Для региона это аргумент как экономический, так и политический: подобные активы, как правило, не ликвидируются, а передаются операционному контролю нового инвестора.

Против — санкционные ограничения экспорта, падение выручки более чем в два раза и накопленный убыток 5,6 млрд руб., что делает краткосрочное восстановление операционной рентабельности нетривиальной задачей»,— комментирует эксперт.

Для выхода из банкротной процедуры предприятие также может заключить мировое соглашение с последующей реструктуризацией задолженности, считают опрошенные эксперты.

Шансы на восстановление платежеспособности имеются, но очень многое зависит от реального финансового состояния и действий оздоровляющей команды, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Параллельно необходимо восстановить операционную деятельность — обеспечить устойчивое сырьевое снабжение и вернуть загрузку завода на уровень, достаточный для генерации выручки, способной покрывать текущие обязательства. Без привлечения внешнего инвестора или стратегического партнера, готового вложить реальные средства в обмен на контроль над активом, справиться с долговой нагрузкой собственными силами практически невозможно»,— уверен господин Жарский.

Судьба компании будет зависеть не столько от формальной процедуры, сколько от того, сможет ли должник убедить кредиторов в реалистичности антикризисного плана, указывает советник Forward Legal, адвокат Данил Бухарин.

Лолита Белова