Защита новосибирского ученого Олега Кабова обжаловала приговор в Верховном суде

В Верховный суд России 21 сентября поступила жалоба защиты на приговор новосибирскому ученому-физику, члену-корреспонденту РАН Олегу Кабову, получившему пять лет условно по делу о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кабов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Олег Кабов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Олег Кабов, возглавлявший лабораторию Института теплофизики Сибирского отделения РАН, обвинялся следствием в том, что якобы фальсифицировал научные отчеты. Часть денег, выделенных на исследования, он, по версии следствия, похитил. Ущерб Минобрнауки составил 7,2 млн руб.

25 февраля 2025 года Советский районный суд Новосибирска посчитал вину ученого доказанной и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция — десять лет лишения свободы) назначил ему пять лет условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, Олегу Кабову установили двухлетний запрет на участие в руководстве лабораторией при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики. Кроме того, его обязали возместить Минобрнауки урон.

Защита, считающая выдвинутые против ученого обвинения необоснованными, обжаловала приговор в Новосибирском областном суде, в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции (Кемерово), но безуспешно.

Илья Николаев