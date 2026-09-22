Экспертиза выдала положительное заключение по проекту ЖК на Вознесенской горке

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение по проекту, связанному со строительством жилого комплекса вблизи Харитоновского парка у Храма вознесения Господня в центре Екатеринбурга. Экспертиза касалась обеспечения сохранности объектов культурного наследия при строительстве жилого комплекса с подземной автостоянкой. Заказчиком экспертизы выступило ООО «Архитектурно-реставрационное объединение "Ордер"». Ранее о планах возвести на этом участке элитный клубный дом заявлял девелопер Prinzip.

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Согласно проекту, износ конструкции объекта культурного наследия «Школа» на ул. Клары Цеткин, 13 составляет 70%. Указывается, что ранее были демонтированы часть перекрытий и капитальные стены. «Здание не эксплуатируется. Требуется проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия»,— указано в документе. Ранее говорилось, что здание могут интегрировать в единый архитектурный ансамбль нового жилого квартала.

По данным экспертизы, строительные работы не повлияют на состояние объектов, которые находятся рядом, в частности усадьбы Харитоновых — Расторгуевых.

Как указано в документах, планируемый ЖК представляет собой три отдельно стоящих жилых корпуса, объединенных общей стилобатной частью. «Стилобат трехэтажный: один этаж цокольный, два этажа подземных. Этажность жилых корпусов принята единая – 6 этажей, включая этаж с размещенной на кровле каждого корпуса приквартирной террасы. Композиция трех жилых корпусов и планировочное решение стилобатной части, учитывающие особенности рельефа участка, формируют дворовые пространства в разных уровнях. На кровле этажа стилобата сформировано основное дворовое пространство, обеспечивающее проезд автотранспорта и пожарной техники, а также включающее зоны отдыха и детскую игровую площадку»,— указано в документе.

На кровле этажа стилобата будет обустроен озелененный двор. В подземной части здания расположены два подземных этажа встроенно-пристроенной автостоянки.