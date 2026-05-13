На Вознесенской горке в Екатеринбурге хотят построить шестиэтажный ЖК

Историко-культурная экспертиза дала разрешение на возведение жилого комплекса с подземной парковкой на Вознесенской горке в Екатеринбурге. Проект предусматривает строительство нового здания рядом со старой земской школой по адресу: ул. Клары Цеткин, 13, при этом исторический объект планируют отреставрировать и передать управляющей компании для использования в качестве офисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Согласно акту Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, реализация проекта позволит сохранить объекты культурного наследия федерального значения.

Что касается будущего ЖК, то в документах говорится, что он будет состоять из нескольких корпусов: «Жилой дом представляет собой три отдельно стоящих жилых корпуса, объединенных общей стилобатной частью. Стилобат трехэтажный: один этаж цокольный, два этажа подземных. Этажность жилых корпусов принята единая – 6 этажей, включая этаж с размещенной на кровле каждого корпуса приквартирной террасы. Композиция трех жилых корпусов и планировочное решение стилобатной части, учитывающие особенности рельефа участка, формируют дворовые пространства в разных уровнях».

Эксперты подтвердили, что новое строение не исказит визуальное восприятие памятника, а сам процесс возведения не окажет негативного влияния на его сохранность. «Проектируемый жилой дом не загораживает колокольню и световой барабан Вознесенской церкви. Церковь сохраняет доминирующую роль в пространстве. Фасады жилого дома формируют лаконичный и традиционный образ. Такой образ тактично вписывается в богатый исторический контекст территории»,— говорится в документах.

О том, что у девелопера Prinzip есть планы по застройке данного участка известно уже несколько лет. В 2020 году администрация Екатеринбурга отказывалась менять разрешенное использование земли под среднеэтажную застройку.