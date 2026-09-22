Александр Сокуров рассказал об отношениях с президентами Ельциным и Путиным

Александр Сокуров заявил, что для художественного понимания природы власти ему, как режиссеру, много дало личное общение с президентами РФ. Он напомнил, что на протяжении нескольких лет регулярно встречался с Борисом Ельциным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Ельцин мне очень понравился сразу. Но мне было странно, что я заинтересовал его. Говорили долго. О русской советской провинции, о наших людях,— рассказал господин Сокуров в интервью “Ъ”.— Мы с ним немного занимались историей… Историей английского парламентаризма». По словам режиссера, первый президент был «доверчивым, очень искренним. Открытым… Пронзительно совестливым».

«Изучение человека при власти — это познание того, почему мы так живем»,— констатировал Александр Сокуров и указал, что в этом смысле для него было важным и общение с Владимиром Путиным, как частное, так и публичное. Именно президент Путин, как рассказал режиссер, помог собрать средства для работы над фильмом «Фауст». Но господин Сокуров подчеркнул, что это общение было сложным, особенно когда речь шла о публичных выступлениях на заседаниях Совета по культуре и искусству. «Слишком со многим я не согласен в моей России»,— объяснил режиссер.

Подробнее — в интервью Александра Сокурова.