В пожаре в торговом центре в Стерлитамаке погибли три человека

Прокуратура Стерлитамака проводит проверку в связи с возгоранием в ТСК «Солнечный», в котором есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, погибли трое людей.

По предварительным данным, сегодня днем загорелись помещения на втором этаже четырехэтажного здания на Коммунистической улице в Стерлитамаке. На место происшествия выехал заместитель прокурора Стерлитамака Андрей Лебедь.

Прокуратура оценит действия уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности объекта с массовым пребыванием людей, контролю за устранением выявленных нарушений.

Следственные органы СКР по Башкирии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Майя Иванова