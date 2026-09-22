ВСУ вывели из строя пост радиационного контроля Запорожской АЭС

Беспилотник вооруженных сил Украины нанес очередной удар по инфраструктуре Запорожской АЭС, повредив пост радиационного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

«В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата поврежден пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 км от станции, в районе Ивановки. Пост являлся одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой»,— заявили представители ЗАЭС.

По словам специалистов, потеря подобного элемента мониторинга сокращает возможности по оперативному сбору данных на соответствующем направлении, в случае возникновения нештатной ситуации это может привести к непредсказуемым последствиям. Сейчас радиационную обстановку продолжают контролировать имеющимися средствами.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия установила контроль над станцией в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Станцией управляет АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Ранее на 70-й сессии генконференции МАГАТЭ 63 участника поддержали резолюцию, призывающую к соблюдению международного права на Запорожской АЭС и к выводу российского персонала со станции. МИД России назвал этот документ политически ничтожным и отказался выполнять его условия.

Александр Дремлюгин, Симферополь