МИД РФ назвал ничтожной резолюцию МАГАТЭ о передаче ЗАЭС под контроль Украины
МИД России назвал целью резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС «сведение политических счетов» с РФ. Ведомство назвало документ политически ничтожным и отказалось выполнять его условия. Одно из них — передача Украине контроля над станцией.
«Осуждаем очередную неуклюжую попытку узкой группы западных стран использовать Агентство для достижения своих политических целей вразрез с сугубо техническим мандатом данной организации»,— говорится в заявлении МИД. «Резолюция не только носит откровенно провокационный характер, но и выходит далеко за рамки Устава Агентства. Как и предыдущие аналогичные документы, она является для нас юридически и политически ничтожной и не будет никаких международно-правовых последствий. Никакие её положения выполняться не будут»,— заключило ведомство.
70-я сессия Генконференции МАГАТЭ прошла 17 сентября. 63 участника поддержали резолюцию, призывающую к соблюдению международного права на Запорожской АЭС и к выводу российского персонала со станции.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).
Резолюция Генконференции МАГАТЭ сама по себе не создает механизма передачи Запорожской АЭС под контроль Украины: агентство не обладает полномочиями устанавливать контроль над станцией. Его мандат в подобных обстоятельствах ограничен безопасностью ядерных объектов, а демилитаризация и связанные с ней политические решения не входят в компетенцию МАГАТЭ.
Практический эффект документа может заключаться в усилении международного наблюдения, а не в немедленном изменении управления станцией. Постоянно присутствующие специалисты МАГАТЭ докладывают генеральному директору Рафаэлю Гросси о соблюдении принципов безопасности, после чего информация о нарушениях может предаваться огласке. При этом присутствие вооруженных сил, как отмечалось в 2022 году, затрудняет выполнение оператором и украинскими властями обязательств по ядерной и радиационной безопасности, а также мешает МАГАТЭ выполнять свой мандат по гарантиям.
Рабочим инструментом агентства остается посредничество по конкретным техническим вопросам. В 2025 году при его участии удалось договориться о локальном прекращении огня для ремонта линии энергоснабжения станции, однако этот механизм обеспечивал восстановление инфраструктуры, а не смену контроля над объектом.