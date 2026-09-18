МИД РФ назвал ничтожной резолюцию МАГАТЭ о передаче ЗАЭС под контроль Украины

МИД России назвал целью резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС «сведение политических счетов» с РФ. Ведомство назвало документ политически ничтожным и отказалось выполнять его условия. Одно из них — передача Украине контроля над станцией.

«Осуждаем очередную неуклюжую попытку узкой группы западных стран использовать Агентство для достижения своих политических целей вразрез с сугубо техническим мандатом данной организации»,— говорится в заявлении МИД. «Резолюция не только носит откровенно провокационный характер, но и выходит далеко за рамки Устава Агентства. Как и предыдущие аналогичные документы, она является для нас юридически и политически ничтожной и не будет никаких международно-правовых последствий. Никакие её положения выполняться не будут»,— заключило ведомство.

70-я сессия Генконференции МАГАТЭ прошла 17 сентября. 63 участника поддержали резолюцию, призывающую к соблюдению международного права на Запорожской АЭС и к выводу российского персонала со станции.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Лусине Баласян