Глава «Сбера» подтвердил Путину планы обновить рекорд по прибыли и дивидендам
Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
ПАО «Сбербанк» намерен обновить рекорд по прибыли и выплатам дивидендов, установленный по итогам 2025 года. Об этом председатель правления банка Герман Греф рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов»,— сказал глава «Сбера» (цитата по сайту Кремля). Компания, по его словам, от своих обязательств не отступает и выполнит их полностью.
В 2025 году Сбербанк получил рекордную чистую прибыль по МСФО — более 1,7 трлн руб. Половину от этой суммы (850,2 млрд руб.) банк направил на выплату дивидендов.
Расчет «Сбера» опирается на сильную динамику начала 2026 года: за январь—февраль чистая прибыль выросла на 21,4% год к году, а чистые процентные доходы — на 17,7%. Ранее эксперты связывали рост результатов банков с процентной маржой; почти половина корпоративного кредитного портфеля «Сбера» приходилась на кредиты с плавающей ставкой, поэтому параметры процентного дохода зависят от условий кредитного рынка.
В 2024 году, например, высокий уровень ключевой ставки в 16% привел к сокращению спроса на кредиты, и Герман Греф тогда отмечал, что процентный доход Сбербанка не будет демонстрировать впечатляющего результата. Выплата половины прибыли акционерам также обусловлена достаточностью общего капитала по РСБУ не ниже 13,3%, поэтому сохранение такой доли требует одновременно удерживать прибыль и соблюдать этот норматив.