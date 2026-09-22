Глава «Сбера» подтвердил Путину планы обновить рекорд по прибыли и дивидендам

ПАО «Сбербанк» намерен обновить рекорд по прибыли и выплатам дивидендов, установленный по итогам 2025 года. Об этом председатель правления банка Герман Греф рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов»,— сказал глава «Сбера» (цитата по сайту Кремля). Компания, по его словам, от своих обязательств не отступает и выполнит их полностью.

В 2025 году Сбербанк получил рекордную чистую прибыль по МСФО — более 1,7 трлн руб. Половину от этой суммы (850,2 млрд руб.) банк направил на выплату дивидендов.