«Камень достоин внимания и без почти детективной истории»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: chateaudechantilly.fr Фото: chateaudechantilly.fr

17 октября в музее Конде в замке Шантийи откроется выставка «Розовый бриллиант», и главным, фактически единственным ее героем станет исторический Grand Conde, один из самых известных розовых бриллиантов Франции. Выставка приурочена 100-летию его похищения: камень и еще десятки драгоценностей из музея украли в октябре 1926 года. И здесь довольно удивительным образом мелкое воровство помогло раскрыть большое.

Два месяца спустя парижская горничная Сюзанна Шильц, убиравшая номер двух молодых мужчин, проголодалась и взяла яблоко из их чемодана. Надкусив его, она едва не сломала зубы: внутри был спрятан пропавший розовый бриллиант. Именно яблоко как тайник фигурирует и в исторических источниках, хотя детали того, как именно камень был обнаружен, газеты 1926 года пересказывали по-разному.

Воры спрятали Grand Conde после того, как не смогли его продать, а находка помогла полиции выйти на след похитителей. Сам камень достоин внимания и без этой почти детективной истории: это редкий природный розовый бриллиант типа IIa весом 9,01 карата, старинной несколько неправильной плоской грушевидной огранки, примерно 20х14 мм с равномерным Fancy Pink цветом и легким оранжевым надцветом.

К 100-летию кражи музей Конде и L’ecole School of Jewelry Arts провели масштабное междисциплинарное исследование камня. Спектроскопия подтверждает крайне необычную природу его цвета: при равномерной розовой окраске у него отсутствует характерная для многих таких бриллиантов видимая розовая зернистость. Происхождение самого бриллианта при этом по-прежнему достоверно не установлено: документально в коллекции принцев Конде он прослеживается с XVIII века.

Анна Минакова