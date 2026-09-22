Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Знаете, как с белорусского языка переводится слово «пясняр»? Это песнопевец и речетворец, так называли классиков литературы и народных поэтов. А в 1968 году образ воплотился в названии прогремевшего на весь мир ансамбля «Песняры». Из их репертуара мне наиболее близки «Вологда» и «Беловежская пуща», и всегда восхищал вот этот внезапный подъем на полторы октавы вверх, который так удавался солистам именно этого ВИА.

Через нашу общую давнюю любовь к этой части культуры устроители выставки, которая сейчас проходит в «Московском доме Достоевского» (а это ГМИРЛИ им. В.И. Даля и Государственный музей истории белорусской литературы), совместно проложили путь к глыбам белорусской литературы. Проект называется «Легенда о Песнярах. Минск-Москва». Впервые экспозиция из 200 настоящих музейных экспонатов объединяет (и довольно причудливо) творчество ансамбля с артефактами и книжными раритетами, включая уникальные издания Франциска Скорины и Симеона Полоцкого.

В репертуаре «Песняров» звучали песни на стихи Купалы, Колоса, Богдановича и известных советских поэтов-песенников. Более 30 стихов своего любимого поэта Янки Купалы положил на музыку руководитель ансамбля Владимир Мулявин.

Одной из самых известных песен ВИА посвящен отдельный раздел выставки. Участник и партнер проекта — Культурный фонд Александры Пахмутовой — предоставил для экспозиции рукописный вариант нот «Беловежской пущи» и клавир с авторскими подстрочниками, они экспонируются впервые. Вот что рассказал директор фонда Евгений Малышко:

«Благодаря Владимиру Мулявину мы знаем тот вариант песни, который стал эталонным. Он сам предложил ей исполнить эту песню, и когда началась работа, то вспомнил про такой инструмент, как окарина. Это народный, фольклорный инструмент. Волшебная трель и волшебный лес, которые звучат в музыке, тоже возникли благодаря именно Владимиру Мулявину и этому инструменту. Также он попросил Николая Николаевича Добронравова удалить строчки, чтобы зубры не умирали, а всегда жили».

Речь идет о третьем куплете, содержащим строчку «Дети зубров твоих не хотят вымирать».

Дмитрий Буткевич