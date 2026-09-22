Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sela Фото: Sela

У АвтоВАЗа появилась своя коллекция одежды. Собственно, давно было пора. Предприятие заслуженное, в этом году стукнуло 60 лет. К этому юбилею и была запущена коллаборация с одежным брендом Sela. Компании представили коллекцию, вдохновленную эстетикой классических моделей Lada и «Жигулей». Проект опирается на ностальгический образ марки, которая на протяжении десятилетий оставалась для россиян первой машиной и частью повседневной жизни.

Коллекция — это не преувеличение. В нее входят не два-три, а десятки изделий: в основном это футболки, кардиганы и свитшоты. Что характерно, в коллекцию входят исключительно вещи для мужчин и для мальчиков. Такое гендерное неравенство оправдано скорее всего тем, что «Жигули» были не только транспортным средством, но и предметом ежедневного приложения смекалки и самого настоящего мужского труда.

Именно поэтому в лукбуке, который можно посмотреть на сайте Sela, фигурируют преимущественно гаражные сюжеты с верстаками и инструментами, развешанными на стенах. Некоторые из этих инструментов никакого отношения к слесарному делу не имеют. Но в этом тоже, вероятно, есть метафора: каких только работ не приходилось производить советским автовладельцам со своими машинами.

Стоит «автоВАЗовский» текстиль недешево. Взрослые футболки в среднем по 3 тыс. руб., а утепленный бомбер из кожзама — все 10 тыс. руб. Но если вы считаете, что ностальгия не должна стоить так дорого, то можно практически задаром приобрести шарфик или целый набор 3D-стикеров. Одна из наклеек украшена фразой: «В жигулях пахнет детством, бензином и своим двором».

Я сразу вспомнил довольно давнюю историю. Лет 20 назад мы готовили репортаж о специалистах, отвечающих за запахи в салоне автомобиля. Нашли такого в Audi и Jaguar, а в пресс-службе АвтоВАЗа на наш запрос даже обиделись. «Неужели вы думаете,— сказали нам, — что вот этот запах формальдегида в наших машинах специально синтезирован?»

Дмитрий Гронский