Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fora Фото: Fora

Гибрид тревел-агента и соцсети оценили в $1 млрд. Стартап Fora, основанный летом 2021 года, получил статус единорога: компания привлекла в четвертом раунде инвестиции в $60 млн от нескольких венчурных фондов, писал TechCrunch.

Сооснователь и нынешний CEO компании Хенли Васкес и сама всю карьеру проработала тревел-агентом. Она заметила, что инструменты в профессии устарели, а новичкам приходится работать почти бесплатно из-за системы комиссий. К переменам подтолкнула пандемия COVID-19: бизнес Хенли исчез в одночасье, миллионы людей потеряли работу. Вместе с Эваном Фрэнком (сооснователем другого тревел-стартапа) и Джейком Питерсом (выходцем из финтеха) она решила пересобрать индустрию.

Принцип работы — в поиске подходящих людей. С одной стороны, Fora дает любому эксперту инфраструктуру. Чтобы стать тревел-агентом, не нужны ни диплом, ни своя турфирма. Всю операционку берет на себя технологичная платформа: общение с клиентами, доступ к поставщикам, обработку броней. Человек занимается самым важным, то есть непосредственно подбором маршрута и личным сервисом.

С другой стороны, обычные путешественники заходят на платформу как клиенты и находят себе советника. Нужно устроить семейный отпуск в Таиланде с родителями? Пожалуйста. Спланировать медовый месяц на островах? Тоже можно. Получается, ценна экспертиза живого человека, но ее дополняет технология, в частности, ИИ-ассистент Via, который генерирует рутинную часть планирования.

Судя по ежегодному отчету, люди активно использовали Fora в преддверии чемпионата мира по футболу: бронирования в Мехико выросли на 150%. Почти на 250% вырос спрос на профессиональные советы перед поездками в города Японии. Еще люди много искали маршруты по северным странам — Дании, Исландии, Норвегии.

Любопытно, что 86% консультантов Fora — женщины, почти у половины из них есть дети. То есть изначальная идея дать гибкую карьеру именно тем, кого пандемия выбила с рынка труда, реализовалась буквально.

Яна Лубнина