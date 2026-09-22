«В путанице виноват недостаток исторического опыта»

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Французские повара, конечно, запутали чревоугодников, называя словом «тартар» и закуску из сырого рубленого мяса, и пикантный соус с корнишонами. А виноват в путанице недостаток опыта, не кулинарного, а исторического.

Завет Чингисхана дойти до последнего моря татары-монголы не выполнили, повернув назад почти от итальянских границ. Французам набегов не досталось, и в исторической памяти монголы сохранились далекой, но смертельной угрозой. Поэтому во французских кулинарных книгах XVIII века жареное на открытом огне мясо с острым соусом наименовалось «мясом по-татарски».

Кулинарное воспоминание о страшных кочевых ордах было ярким, пикантным и даже немного опасным. К концу XVIII столетия оно разделилось на два популярных блюда: пикантность отошла к тартарскому соусу, а опасность — к сырому бифштексу с желтком и острыми соусами. Но гурманы не жалуются: любую опасность можно пережить, пока она за итальянской границей.

Павел Шинский