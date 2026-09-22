«Скорее всего, реалии рынка в итоге сделают свое дело»

Женская теннисная ассоциация на грани банкротства. Если верить прогнозам руководителей организации, деньги закончатся в конце 20247-го. Во время турнира Большого шлема US Open представители WTA показывали игрокам презентацию, согласно которой операционный убыток за текущий год составит $23 млн. Почему в мужской ассоциации нет проблем, а женская с ними столкнулась, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Каждый раз, когда стартует крупный теннисный турнир, пресса пишет о многомиллионных призовых фондах, которые постоянно увеличиваются. А уж доходы известных теннисисток — вообще отдельная тема. Та же Арина Соболенко из Белоруссии в этом году заработала на корте больше $13 млн. Казалось бы, от спонсоров, готовых вложить деньги в теннис, отбоя нет. Почему же вдруг Женская теннисная ассоциация оказалась на грани банкротства? Ситуацию объяснил заслуженный тренер России Борис Собкин:

«WTA и ATP сами зарабатывают, у них есть свои собственные спонсоры. И вот здесь менеджмент ATP работает лучше. Все завязано на интересе, в конечном счете. Например, мне женский теннис просто не интересен».

В этой истории на первый план выходит и сложная тема равных доходов между мужчинами и женщинами. Много лет в теннисе шла борьба за то, чтобы призовые в WTA были такими же, как в ATP. Справедливость в итоге восторжествовала, но от этого женские соревнования все равно не стали такими же популярными.

Пока на плаву их держали сначала Китай, а потом Саудовская Аравия, деньги были, но потом изменилась политическая ситуация. В свою очередь, руководители женского тенниса не проявили должной гибкости, считает теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков:

«Более терпимое отношение ATP к тем явлениям в мире, с которыми категорически на словах не хочет мириться руководство WTA. Все-таки первая — более структурированная организация, вторая — более идеологизированная. Все, что касается феминизма, равенства, неравенства, они воспринимают очень болезненно так же, как равные призовые и все остальное».

К тому же турниры Большого шлема никакого отношения к WTA не имеют, это отдельные организации со своими бюджетом и правилами. Они могут позволить себе равные призовые для мужчин и женщин, а на других турнирах, даже крупных, коммерческая привлекательность мужского тенниса значительно выше. В руководстве WTA, конечно же, нашли выход: грубо говоря, объединить ассоциации, а доходы поделить пополам. Но пойти на это в ATP по понятным причинам не хотят, уверен Евгений Федяков:

«Мужской теннис финансово гораздо более состоятелен, чем женский. Это знают и сами спортсменки, на самом деле, которые реально оценивают ситуацию. Если и объединяться, то не на условиях равноправия. WTA, естественно, это не устраивает, потому что если они согласятся, то идеологически для них это станет полным провалом того, что продвигалось в последние 50 с лишним лет, которые существует женский теннис».

Иногда в информационном поле появляются достаточно эмоциональные аргументы по поводу равноправия в мужском и женском теннисе, которые, впрочем, не трогают тех, кто готов платить, уверен залуженный тренер России Борис Собкин:

«Аргументы в пользу WTA, конечно, звучат. Откуда-то деньги эти надо взять. Но все душещипательные истории, кто чем жертвует, спонсоров мало интересуют. Там люди делают бизнес, ничего личного, как говорится».

Скорее всего, реалии рынка в итоге сделают свое дело. Если на турнирах Большого шлема, которые являются фасадом теннисного мира, выплаты мужчинам и женщинам, вероятно, останутся равными, то на соревнованиях ниже уровнем многое может поменяться. Да и зарплаты рулевым женского тенниса придется себе подрезать. А то, если верить цифрам, то WTA в 2024 году выплатила сотрудникам 19% от всего дохода, почти $27 млн. Да и штат организации раздут. Женским теннисом управляет 131 человек, а мужским — 62. Тут уж, как говорится, без комментариев.

Владимир Осипов