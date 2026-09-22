Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

В современном мире талантливых футболистов выявляют и забирают в большие клубы достаточно быстро. Примерно с 11 лет перспективные мальчишки попадают на карандаш к агентам. По крайней мере, в Европе эта схема налажена. И если юный игрок прогрессирует, то к совершеннолетию может получить серьезный контракт. До этого ему обычно приходится доказывать свою состоятельность в молодежной команде.

Но атакующий полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль абсолютно уникален: он дебютировал за основу сине-гранатовых в 15 лет (для сравнения — Месси начал там свой путь только в 17). Свой первый профессиональный контракт с «Барсой» Ямаль подписал в 16. Его годовая зарплата составила €1,755 млн в год.

Дальше карьера атакующего полузащитника была поистине головокружительной: в 17 он уже стал со сборной Испании чемпионом Европы, а в 19 — чемпионом мира. Сюжеты про то, как игрок делал уроки в перерывах между тренировками, умиляли болельщиков. Доходы игрока росли как на дрожжах. Сейчас его зарплата в «Барселоне» с учетом бонусов превышает €27 млн в год. А если добавить рекламные контракты, то сумма годового дохода вырастет до €43 млн.

Причем по футбольным меркам Ямаль только начинает свою карьеру: 19 ему исполнилось 13 июля этого года. И сейчас он, кстати, самый дорогой футболист планеты: его стоимость на трансферном рынке составляет €220 млн. Если испанский футбольный вундеркинд не сбавит темпов, то может стать самым высокооплачиваемым игроком всех времен. Хотят дотянуться до Криштиану Роналду, который до сих пор умудряется зарабатывать в Саудовской Аравии €250 млн в год, надо еще постараться.

Владимир Осипов