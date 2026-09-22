Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Figure Фото: Figure

Американская компания Figure представила Helix 2.5 — модель управления гуманоидным роботом. Разработчик утверждает, что она позволила машине выполнить бытовые задания в 30 незнакомых домах без сбора данных, дообучения и настройки под каждую новую квартиру.

Подход Figure строится на предварительном обучении. Сначала система изучает большой массив видеозаписей человеческих действий, а затем ее дообучают конкретным задачам на отдельных данных. Этот массив компания называет Index.

Figure собирает в него видео повседневных действий через приложение для смартфона и носимые камеры. По информации вендора, программа насчитывает свыше 86 тыс. активных участников в неделю. Так что база данных пополняется примерно на 35 минут нового видео каждую секунду.

Благодаря этому массиву модель Helix 2.5 дообучили трем бытовым задачам: собирать игрушки, складывать полотенца и застилать кровать. Но данные для этих задач собирали в других местах — не там, где затем проводились испытания. Это важно.

В каждом из 30 тестовых домов робот впервые видел планировку и предметы. Для успеха гуманоид должен был собрать в корзину все игрушки (их было около 15), сложить и убрать все полотенца либо полностью застелить кровать. Частичный результат засчитывался как неудача.

По данным Figure, модель с предварительным обучением на Index завершила 237 из 420 попыток (56% успеха). У версии без такого обучения показатель 8,3%. Эксперимент не доказывает, что гуманоиды готовы к самостоятельной жизни в квартире. Но сам принцип универсального подхода показал хороший результат. С ним роботов не нужно обучать под каждое новое помещение.

Александр Леви