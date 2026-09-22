Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jae C. Hong / AP Фото: Jae C. Hong / AP

Американцы практически отменили пятничные вечера с друзьями. За 20 лет привычный социальный ритм недели практически разрушился: день перед выходными перестал быть особенным для встреч, а время, проведенное с приятелями в целом, сократилось более чем вдвое. По субботам люди еще куда-то выходят, но, конечно, меньше, чем в 2000-х. Это подсчитали американские социологи.

Кажется, что такая картина складывается не только в США, и непонятно, что это. Может, изменение образа жизни после переезда в соцсети? Мы измеряем пульс, сон, глюкозу, вес, проценты жира и прочие показатели здоровья, а крепкие социальные связи — еще один фактор, почему мы будем жить долго и счастливо. Стало интересно, вычислял ли кто-то необходимую дозу общения.

Удивительно, но и на эту тему тоже проводились международные исследования. Так, в среднем человеку для того, чтобы избежать одиночества, положен один час социального контакта в день. Но это, конечно, грубые подсчеты: дни бывают разные, да и люди в нашем окружении тоже. Так что больше не значит лучше. В некоторых странах есть даже такая практика — social prescribing. В рамках такой помощи человеку с одиночеством предлагают не только медицинскую поддержку, но и дают специальное направление: клуб, группы по интересам и волонтерство. Все ради прогулок и главное — совместных занятий.

Анна Кулецкая