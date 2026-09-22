При пожаре в ТЦ в Стерлитамаке погибли три человека

При пожаре в торговом центре в Стерлитамаке погибли три человека, четверо пострадали. Об этом сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Республике Башкортостан Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

Возгорание произошло в ТЦ «Солнечный» на Коммунистической улице. По информации «Ъ-Уфа», загорелись помещения на втором этаже четырехэтажного здания.

«Пожарные из горящего здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка», — уточнили в МЧС.

Прокуратура Стерлитамака начала проверку. На место выехал зампрокурора города Андрей Лебедь.