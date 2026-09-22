При пожаре в ТЦ в Стерлитамаке погибли три человека
МЧС: три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке
При пожаре в торговом центре в Стерлитамаке погибли три человека, четверо пострадали. Об этом сообщили в управлении МЧС по Башкирии.
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Возгорание произошло в ТЦ «Солнечный» на Коммунистической улице. По информации «Ъ-Уфа», загорелись помещения на втором этаже четырехэтажного здания.
«Пожарные из горящего здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка», — уточнили в МЧС.
Прокуратура Стерлитамака начала проверку. На место выехал зампрокурора города Андрей Лебедь.
Для торгового центра пожарная безопасность — это не только наличие средств тушения. При пожаре система автоматического управления эвакуацией должна запускать голосовое оповещение, разблокировать двери и останавливать эскалаторы, чтобы снизить риски для посетителей при выходе из здания.
Проверка пожарной безопасности может повлечь для собственника не только предписание об устранении нарушений. В апреле 2021 года суд приостановил работу торгового комплекса «Бульвар» по иску прокуратуры до устранения нарушений, связанных с эвакуационными выходами, средствами пожаротушения и документацией на системы противопожарной защиты. После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» МЧС в сообщении от 25 марта 2021 года связывало сокращение числа торговых центров с нарушениями с участившимися проверками и ростом ответственности собственников.