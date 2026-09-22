Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

При пожаре в ТЦ в Стерлитамаке погибли три человека

МЧС: три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

При пожаре в торговом центре в Стерлитамаке погибли три человека, четверо пострадали. Об этом сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

Возгорание произошло в ТЦ «Солнечный» на Коммунистической улице. По информации «Ъ-Уфа», загорелись помещения на втором этаже четырехэтажного здания.

«Пожарные из горящего здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка», — уточнили в МЧС.

Прокуратура Стерлитамака начала проверку. На место выехал зампрокурора города Андрей Лебедь.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для торгового центра пожарная безопасность — это не только наличие средств тушения. При пожаре система автоматического управления эвакуацией должна запускать голосовое оповещение, разблокировать двери и останавливать эскалаторы, чтобы снизить риски для посетителей при выходе из здания.

Проверка пожарной безопасности может повлечь для собственника не только предписание об устранении нарушений. В апреле 2021 года суд приостановил работу торгового комплекса «Бульвар» по иску прокуратуры до устранения нарушений, связанных с эвакуационными выходами, средствами пожаротушения и документацией на системы противопожарной защиты. После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» МЧС в сообщении от 25 марта 2021 года связывало сокращение числа торговых центров с нарушениями с участившимися проверками и ростом ответственности собственников.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд