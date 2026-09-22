Александр Сокуров раскрыл причины отмены выступления на Венецианской биеннале

Режиссер Александр Сокуров не прилетел в мае на Венецианскую биеннале, где должен был выступать с лекцией, так как организаторы вовремя не обеспечили ему необходимые согласования и билеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Режиссер связывает это с тем, что «в руководстве биеннале в тот момент была сложная политическая обстановка, конфликт с Министерством культуры Италии», рассказал Сокуров в интервью «Ъ».

«Здесь никакой интриги. Никто не запрещал мне выезжать из России. У меня был уже подготовлен текст выступления»,— пояснил режиссер.

Накануне открытия биеннале вспыхнул скандал, связанный с участием в нем России и Израиля. Скандал привел к тому, что Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн, и отставке жюри в полном составе.

Выступление Александра Сокурова было анонсировано как часть серии публичных событий под общим заголовком «Разногласия и мир» и должно было состояться 6 мая. Об отмене мероприятия сообщила накануне пресс-служба биеннале, указав, что режиссер «в последний момент не смог приехать».

Подробнее — в интервью Александра Сокурова.